В соответствии с планом подготовки на текущий год, в рамках совместных мероприятий с Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу, продолжаются очередные учебные сборы с военнообязанными.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, призванные из запаса военнообязанные проходят соответствующую регистрацию и врачебный осмотр в штабах сборных пунктов, созданных в воинских частях, обеспечиваются военной формой и другими видами обеспечения.

В ходе сборов военнообязанные осваивают тактико-технические характеристики современного вооружения и военной техники, имеющихся в арсенале нашей Армии, а также правила их применения.

На учебных сборах, проводимых в целях повышения уровня боевой подготовки, знаний и умений военнообязанных, в том числе совершенствования их практических навыков, в плановом порядке выполняются различные задачи.