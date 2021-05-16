Трубопровод Colonial Pipeline в США возобновил работу в штатном режиме

Американский трубопровод Colonial Pipeline, на который была совершена хакерская атака, вернулся к работе в привычном режиме. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании в Twitter.

Перезапуск работы трубопровода начался 12 мая.

«С этого времени мы вернули систему к работе в нормальном режиме», — сказано в сообщении.

7 мая на крупнейший трубопровод Colonial Pipeline была совершена хакерская атака. СМИ сообщали, что компания заплатила хакерам за восстановление работы компьютерной системы около пяти миллионов долларов в криптовалюте.

Предприятие было вынуждено отключить ряд линий, а министерство транспорта США объявило режим ЧС регионального уровня. На фоне возможных перебоев с поставкой топлива жители страны начали активно запасаться бензином (aif.ru)