Удовлетворено ходатайство Губада Ибадоглу об изменении места проживания.

Как сообщает Report, решение было принято после рассмотрения соответствующей просьбы в Наримановском районном суде.

Напомним, что 22 апреля Г.Ибадоглу был отпущен под домашний арест.

Следует отметить, что Г.Ибадоглу был арестован в июле прошлого года по обвинению в деянии, предусмотренном статьей 204.3.1 (Изготовление, приобретение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг организованной группой) УК АР. Решением Наримановского районного суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца и 26 дней.

Впоследствии против Г.Ибадоглу были выдвинуты новые обвинения по статье 167-3.1 (Изготовление, хранение, распространение религиозных экстремистских материалов, то есть материалов, призывающих к осуществлению религиозной экстремистской деятельности или обосновывающих такую деятельность, либо оправдывающих необходимость такой деятельности) УК АР.