Бакинский апелляционный суд 23 февраля не удовлетворил жалобу оппозиционного политика и ученого-экономиста Губада Ибадоглу на продление срока его ареста на еще три месяца.

Апелляционный суд ранее не удовлетворил и другую жалобу Ибадоглу на то, что следственный орган не возвратил его мобильный телефон, изъятый при задержании 23 июля. Об этом Turan сообщил брат политика Галиб Байрамов.

По его словам, адвокаты Ибадоглу направили в ЕСПЧ новую жалобу на не предоставление политику эффективной медицинской помощи и отказ госпитализировать его.

23 июля 2023 года Наримановский районный суд Баку арестовал на 3 месяца и 26 дней Губада Ибадоглу, председателя Партии демократии и процветания Азербайджана (АДР). Он был обвинен в реализации фальшивых денег (ст. 204.3.1 УК Азербайджана), а также 167-3.1 (хранение и распространение экстремистских материалов).