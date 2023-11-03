Бакинский апелляционный суд сегодня оставил без удовлетворения жалобу оппозиционного политика Губада Ибадоглу на отказ в освобождении его из СИЗО под имущественный залог.

Об этом сообщила адвокат Зибейда Садыгова. Она указала на дальнейшее ухудшение состояния здоровья Ибадоглу.

«Уровень сахара в крови все более повышается. Продолжается расширение корня аорты. Мы обращались в Наримановский районный суд, чтобы его перевели под домашний арест при внесении залога. Однако суд не удовлетворил ходатайства. Мы подали жалобу на это решение, но и Апелляционный суд отказал», — сказала Садыгова.

После заседания Апелляционного суда члены Партии демократии и благоденствия,которую возглавляет Ибадоглу, провели акцию протеста перед судом. Они подняли плакаты с портретами политика, скандировали лозунги с требованием освобождения Губада Ибадоглу, а также активиста Бахтияра Гаджиева и экс-депутата Назима Бейдемирли.

Акция прошла без инцидентов, задержанных не было.