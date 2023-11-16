В Наримановском районном суде Баку сегодня состоялось рассмотрение представления следственного органа о продлении срока ареста председателя Азербайджанской партии демократии и благоденствия, профессора Губада Ибадоглу.

Как сообщила Turan адвокат Зибейда Садыгова, суд продлил срока ареста политика еще на 3 месяца.

По ее словам, следователь и прокурор мотивировали продление срока ареста необходимостью продолжения следственных действий. При этом они утверждали, что если политик будет на свободе, то может повлиять на следствие.