По дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз беспрепятственно проехали автомобили снабжения российских миротворцев.

Об этом передает Report.

По лачынской дороге в направлении Ханкенди проехали пять автомобилей снабжения российских миротворцев.

Это еще раз доказывает, что несмотря на проводимую на дороге акцию, она открыта для гуманитарных целей.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын гражданских активистов против незаконной разработки месторождений полезных ископаемых в Карабахе, где временно размещен российский контингент, продолжается уже девятый день.

Напомним, что, в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества «AzerGold» должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.