Посол Франции в Азербайджане Анн Буайон поделилась впечатлениями от поездки в Лачын в рамках визита представителей аккредитованного в стране дипломатического корпуса.

Дипломат заявила Report, что это первый ее визит в Лачын.

«Это мой первый визит в Лачын. Сегодня проходит мероприятие, посвященное COP29, и я думаю, что это хорошая возможность узнать больше о приоритетах председательства Азербайджана в COP29. Поездка позволила нам получить больше информации о восстановлении этого региона в рамках проектов возобновляемых источников энергии, туризма и сельского хозяйства», — отметила Буайон.

Дипломат также поделилась впечатлениями от результатов реставрации и строительства в Лачыне, отметив красоту этих мест: «В Лачыне нет таких разрушений, как в Агдаме и других регионах, и мне было интересно увидеть, каких успехов удалось достичь после начала здесь реставрационных работ».

Говоря о сотрудничестве в рамках COP29, посол Франции отметила, что президент COP29 совершил визит в Париж неделю назад. «COP29 — это глобальное событие, и мы должны поддержать его успехи ради будущего мира и наших детей», — заключила она.