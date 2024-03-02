Автомобили с российскими регистрационными номерами должны покинуть территорию Литвы до 11 марта, иначе они будут конфискованы. Об этом сообщила пресс-служба литовской таможни.

«На территории Литвы до сих пор есть люди, управляющие автомобилями, зарегистрированными в РФ. До 11 марта они должны либо зарегистрировать ТС в Литве, либо покинуть ЕС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что исключение составят машины, которые следуют в Калининградскую область и из нее транзитом.

Латвийские власти с 15 февраля начали конфисковывать автомобили с российскими номерами, не прошедшими перерегистрацию на латвийские.