Автомобили с российскими регистрационными номерами должны быть вывезены из Финляндии до 16 марта, постановило правительство страны. Об этом сообщает Yle со ссылкой на руководителя отдела контроля таможенной службы страны Сами Ракшита.

При этом Ракшит затруднился сказать, что произойдет с российскими автомобилями, которые останутся в стране после этой даты. Он также отметил, что за машинами с номерами РФ «никто не будет гоняться».

Как ожидается, оставшиеся автомобили будут проходить обследование, в рамках которого таможенные службы определят сроки их нахождения в Финляндии. Однако детальный план действий пока находится на стадии разработки. Точное количество российских автомобилей, находящихся в Финляндии, неизвестно.

В сентябре 2023 года в Финляндии начал действовать запрет на въезд на территорию страны легковых автомобилей с российскими номерами. Власти уточнили, что уже находящиеся в стране автомобили должны покинуть ее территорию в течение шести месяцев, иначе они могут быть конфискованы.

В ноябре 2023 года власти Финляндии начали ограничивать работу контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией из-за наплыва нелегальных мигрантов. Последнее решение финского правительства предусматривает закрытие всех КПП на границе с Россией до 14 апреля. Министерство внутренних дел Финляндии в конце февраля заявило о том, что планов по открытию границы с Россией пока нет. (moscowtimes.ru)