На военном параде в Ханкенди было продемонстрировано огромное табло с номерными знаками автомобилей и техники, взятых в качестве трофеев у членов армянских вооруженных формирований, незаконно размещенных на территории Азербайджана.

Как сообщает #, табло, на котором большими буквами написано слово ZƏFƏR (Победа), было размещено на военной технике, принадлежащей Вооруженным силам Азербайджана.

Грузовой автомобиль с табло проехал перед Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым на площади во время парада.