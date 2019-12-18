Автоимпорт растет, несмотря на дорожающую «растаможку»

Несмотря на ежегодный рост акцизов, а также повышение косвенного налога на импорт автомобилей с января текущего года, ввоз машин по итогам года превысил прошлогодний показатель в 1,7 раза.

По данным Государственного таможенного комитета, за истекшие 11 месяцев этого года официальные представители, дилеры и физические лица импортировали в страну порядка 40 тыс. автотранспортных средств. Только в ноябре за рубежом было закуплено 4,5 тыс. единиц легковых автомобилей, автобусов, грузовых машин и специальной техники. Для сравнения, за весь 2016 год в Азербайджан было поставлено 5746 автотранспортных средств.

В структуре импорта преобладают легковые автомобили — 36 тыс. единиц. Импорт в этом сегменте увеличился на 15 632 единиц. Кроме этого, в страну ввезли 494 микроавтобусов и автобусов, что на 259 ед. больше показателя прошлого года, 3 261 грузовиков (рост на 1 323 единиц) и 172 специальной техники (рост на 60 единиц).

По мнению специалистов авторынка, в структуре импорта легковых машин, а также местного автопарка лидируют подержанные автомобили. В результате последнего повышения импортного акциза, стоимость подержанных машин возрастной категории 15-25 лет увеличилась почти вдвое, а подорожавшая «растаможка» обходится даже дороже самой машины. В результате импортеры заинтересованы во ввозе дешевых транспортных средств, поскольку высокие цены внутри страны удерживают львиную долю спроса в сегменте более дешевых и менее безопасных автомобилей.

Экономисты акцентируют внимание на том, что активизация динамики импорта легковых автомобилей наблюдается на фоне повышения с этого года акцизных ставок. По мнению независимого эксперта Ровшана Агаева, несмотря на дорогую «растаможку» авторынок все же разогнался на цене «черного золота».

«Отчеты таможни по ввозу автомобилей наглядно отображают картину зависимости нашей экономики от притока нефтедолларов, — считает Агаев. — Доля нефти настолько велика в доходах граждан, бюджетных поступлениях и формировании экономики в целом, что цветом «черного золота» окрашены все сферы жизни страны, в том числе и спрос на автомобили». По данным эксперта, нефтяные поступления лежат в основе, как минимум, 50% доходов местных домохозяйств. В целом же прослеживается тесная связь между объемами автоимпорта и ценой нашей нефти на мировых биржах.

Правда, из-за роста таможенных пошлин, подорожания автомобильного топлива и падения покупательной способности населения в столице в структуре авторынка перевешивают машины с небольшим объемом двигателя — 2,37-2,49 литров. Иными словами, покупатели и импотеры в массе своей за последние годы отдают предпочтение бюджетным и менее затратным машинам. При этом средний возраст представленных на рынке машин давно превысил отметку в 12 лет, в том числе увеличивается среднегодовой износ автомобилей. В продажу поступает больше подержанных машин, а спрос диктуют старые машины, потребляющие минимум топлива.