Суд американского штата Колорадо допустил бывшего президента США Дональда Трампа к выборам в 2024 году, несмотря на то, что признал его виновным к штурму Капитолия в Вашингтоне в январе 2021 года. Об этом сообщает Associated Press (AP).

По данным издания, судья Сара Б. Уоллес постановила, что Трамп может оставаться в первичном бюллетене президентских выборов штата, установив, что подстрекательством к насилию во время нападения на Капитолий он не нарушил при этом свою присягу.

AP отмечает, что решение суда в Колорадо последовало за аналогичными решениями судов в ряде других штатах, которые оставили Трампа в избирательных бюллетенях. При этом политика до сих пор не убрали ни из одного избирательного бюллетеня.