Автобус «Барселоны» заблудился в Джидде

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде и полузащитник Серджи Бускетс не успели на пресс-конференцию перед игрой 1/2 финала Суперкубка Испании против «Атлетико».

Автобус, на котором ехали Вальверде и Бускетс, по ошибке отправился на стадион «Король Абдалла Спортс Сити», который расположен в 60 километрах к северу от Джидды, а не на базу «Аль-Иттихада» (в 40 минутах езды), где должна была пройти встреча с журналистами.

В результате автобус заблудился в городе, попал в пробку и не успел добраться в пункт назначения к началу пресс-конференции. В итоге было принято решение перенести пресс-конференцию на более позднее время. Второй автобус, на котором ехала остальная команда, прибыл вовремя.

Матч «Барселона» – «Атлетико» пройдет в четверг, 9 января. Начало – в 23:00 по бакинскому времени.