Ашхабад в ожидании миссии

Туркменистан готов принять экспертную миссию Всемирной организации здравоохранения. Об этом, выступая на брифинге для иностранных дипломатов и журналистов по ситуации с коронавирусом в стране, заявил вице-премьер, глава МИД республики Рашид Мередов.

Он подчеркнул, что туркменская сторона уже ведет с ВОЗ консультации по логистике и техническим вопросам приезда миссии в республику.

Мередов заявил, что подтвердил эту готовность Туркменистана на прошедших недавно онлайн-переговорах с Европейским бюро ВОЗ.

«После меня такую же конференцию провел глава министерства здравоохранения и медицинской промышленности Нурмухаммед Какабаевич Аманнепесов. Мы подтвердили, что Туркменистан готов организовать приезд этой миссии в страну. Абсолютно никаких проблем здесь нет», — отметил он, сообщает РИА Новости.

Принимающая сторона организует встречи и посещения тех учреждений, которые будут интересны для коллег из ВОЗ. «Еще раз подтверждаю, что сегодня эта работа идет, и насколько мне это известно, эта работа ведется по линии ВОЗ, в эту экспертную комиссию планируется включить ведущих специалистов известных медицинских центров Европы», — подчеркнул Мередов.

Он отметил, что туркменская сторона готова организовать встречи и посещения тех учреждений, которые будут интересны для коллег из ВОЗ, на самом высоком уровне.

«В официальных интервью, обращениях к руководителям государственных структур здравоохранения некоторых государств прямо задавался вопрос, готовы ли вы включить в эту группу своих специалистов, на что был получен положительный ответ. Мы с большим уважением ожидаем приезд этой группы в Туркменистан», — сказал Мередов.

Напомним, официальные туркменские власти утверждают, что в республике случаев заболевания коронавирусом нет совсем.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге тоже сообщил в своем твиттер-аккаунте, что организация получила приглашение от правительства Туркменистана и готова направить миссию по изучению ситуации с коронавирусом как можно скорее.

В свою очередь Радио Азатлык передает, что на фоне утверждений руководства Туркменистана об отсутствии COVID-19 в стране и участившихся публикаций в СМИ страны о международном признании эффективности борьбы с предупреждением коронавируса в Туркменистане, наиболее популярными средствами дезинфекции сегодня является хлорка и сухая трава гармала. Кроме того, сообщается об ослаблении мер дезинфекции в Ашхабаде. Обработка хлором осуществляется в общественных местах.

«Сегодня обрабатывали базар «Пайтагт» в микрорайоне Мир. Он был закрыт, его только обработали изнутри двое в масках и перчатках без спецкостюмов, внутри был влажный асфальт и обрабатывали наружные магазины. Окна и двери и асфальт около магазинов. Пахло хлоркой, но не очень сильно. Закрыт до завтра», — сообщил 8 мая один из корреспондентов Азатлыка в Ашхабаде.

Распространенным средством является тряпка смоченная хлором, которая используется в качестве превентивного средства для дезинфекции рук и предотвращения заражения COVID-19 контактным способом. Тряпку размещают на ручках дверей в общественных местах, вокзалах, банках и торговых центрах.

А вот современные средства дезинфекциии и антисептические препараты широко используемые во всем мире, в столице Туркменистана теперь встречаются редко.

Но продолжают измерять температуру. Замеры осуществляют на постах полиции и санитарного контроля, расположенные на въездах в населенные пункты.

А наиболее распространенным средством борьбы с коронавирусом остается гармала-могильник (юзарлик). Им продолжают окуривать помещения в учебных заведениях, госучреждениях и общественных местах. Инициатором окуривания гармалой является сам президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Массовые окуривания начались после публичного выдвижения туркменским президентом научно недоказанной гипотезы о лечебных свойствах могильника, одновременно с объявлением в мире пандемии коронавируса COVID-19. В результате, стоимость сухой гармалы повысилась в 10 раз.

Власти Туркменистана и СМИ страны при этом систематически заявляют о международном признании эффективности своих усилий в борьбе с распространением COVID-19. Государственная пресса в течение двух недель систематически цитирует представителей ООН, аккредитованных в Туркменистане.

Но при этом Туркменистан не выполняет ряд важных рекомендаций ВОЗ, в том числе по соблюдению социального дистанцирования и защиты от инфицирования посредством ношения масок. Мало того, власти преследуют население за ношение медицинских масок в общественных местах и проводят многолюдные торжества, принуждая к участию в них тысячи граждан по всей стране.

Одни лишь эти сообщения независимых изданий уже должны насторожить специалистов ВОЗ накануне готовящегося визита. Тем более, что на днях уже сообщалось о том, как власти закрыли карантинные зоны, а теперешнее местонахождение людей с подозрением на коронавирус неизвестно.