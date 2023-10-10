Пазл сложился

Карабахский вопрос решен. Пройдут годы, века, а сентябрь 2023 года всегда будет предметом гордости азербайджанцев. Именно этой осенью Азербайджан наконец-то раздавил гидру сепаратизма на своих исконных землях. Путь, длиною в 35 лет (а если капнуть глубже, то почти 200 лет), привел к триумфу справедливости. И этот путь был устлан десятками тысяч наших погибших соотечественников. Народ Азербайджана собирал этот долгожданный и очень сложный пазл победы по крупицам, где каждая крупица – это капли крови наших доблестных воинов и убитых армянскими вандалами мирных жителей. И что теперь? Какое будущее ждет Карабах, азербайджанский Карабах?

Железный кулак: часть II

Уже сразу после подписания ноябрьского Соглашения 2020 года центральные власти Азербайджана протянули руку примирения армянам Карабаха. Как в лице Верховного главнокомандующего, так и в лице иных высокопоставленных чиновников и дипломатов, Баку всячески давал понять: «Да, мы победили в 44-дневной войне. Но мы готовы простить все совершенные вами злодеяния, давайте попробуем начать с белого листа. Хватит крови, хватит распрей».

Однако голос разума не был услышан. И случилось то, о чём президент Азербайджана Ильхам Алиев предупреждал: железный кулак вновь обрушился на головы сепаратистов. Менее чем за сутки вся их бравада улетучилась, как мираж. Был поднят белый флаг. И Азербайджан, в отличие от нерадивых соседей, тут же прекратил все боевые действия, не став стрелять по безоружным. Армяне решили воспользоваться гуманностью Баку и подавляющее большинство выехало в Армению.

Почему?

Сейчас армяне в своих лучших традициях подняли шум во многих международных организациях, утверждая, что их вынудили совершить такой шаг, их депортировали и т.д. И им, и их разношерстным покровителям в различных странах мира хватает наглости просто закрывать глаза на видеоматериалы, которые были сняты на ППП «Лачин». Раздающие еду и воду уезжающим армянам азербайджанские военные, оказывающие медпомощь армянским детям азербайджанские врачи, пришедшие на подмогу неудачливым автолюбителям азербайджанские полицейские. И многочисленные интервью армян, из которых можно сделать 2 вывода: «Нам приказали уехать наши главари» и «никаких угроз и никакого давления со стороны азербайджанцев не было». Всего этого сейчас стараются не замечать. Но, Бог им судья, мы сейчас не об этом. Мы просто очень хотим понять: почему армяне в большинстве своем решили все-таки уехать?

Да здравствует «геноцид»!

У каждого может быть свой ответ и свое обоснование происходящих событий. Но если попытаться выделить основные моменты…

Так вот, одной из основных, а может даже самой наиглавнейшей причиной массового добровольного исхода армян из Карабаха является массовый психоз и помутнение рассудка. На протяжении многих веков практически каждый армянин с детства уверен: весь мир вокруг создан лишь для того, чтобы какой-то хитростью заманить его в ловушку и уничтожить. Весь мир, а особенно тюрки – это враги, питающиеся кровью армянина. И с момента сотворения мира (а каждый уверовавший в Бога армянин свято верит, что он – прямой потомок Адама, а каждый армянин атеист уверен, что первые обезьяны были армянами) их постоянно убивали и подвергали геноциду. И всё это передавалось из поколения в поколение, это сидит в каждом армянине на подсознательном уровне. И переубедить его, заставить поверить, что люди вокруг вовсе не озабочены его судьбой и жизнью, что у каждого хватает своих дел, очень трудно. И как показали последние события, практически невозможно. Армянину более по душе, если его действительно подвергнут где-то геноциду, нежели поверить в то, что никакого геноцида и в помине не было, даже чисто теоретически. Он может даже свихнуться без этого, умереть в конце концов: «Нет уж! Дайте мне геноцид! Без него нет и армянства!»

Страх, простой животный страх

А теперь о второй причине. Есть такая болезнь – амнезия. Это частичная или полная потеря памяти. Но ею страдают не все. Нет, есть, конечно, такие больные и среди армян. Однако у подавляющего большинства армян с памятью всё в порядке. Так вот. Покинувшие Карабах люди прекрасно помнят, что они, их отцы и деды творили в Карабахе и прилегающих 7-ми районах Азербайджана в начале 90-х. Помнят они и Ходжалы. А те, кто не помнит, видели фото- и видеосвидетельства всех тех зверств. Тогда ведь, более 30 лет назад, никто не предоставлял коридор азербайджанцам, чтобы они ушли. Просто ушли, ни с чем, оставив всё этим нелюдям. Тогда их резали, кололи, в них стреляли, их жгли живьем. Эти изверги были уверены: никакого наказания не будет, никто с них ни за что не спросит. И вот теперь потомки тех, кого они резали на куски, возвращаются на свои исконные земли: сильные, уверенные, непоколебимые, не боящиеся смерти, вообще, никого и ничего. И эта картина, как показали события, просто повергла армян Карабаха в глубочайший, животный страх. Да-да, им стало очень-очень страшно. Вся их бравада, наглые ухмылки в камеру, «геройство» в соцсетях – всё исчезло, словно по мановению волшебной палочки. У них в душе поселилась уверенность: они сделают с нами то, что мы сделали с азербайджанцами в Ходжалы. Но… Всё-таки, несмотря на близкое соседство, они так и не узнали азербайджанцев. Они так и не поняли, что азербайджанцы, при всём желании, даже если оно вдруг появится, не смогут повторить тот вандализм в армянском исполнении. И что азербайджанцы действительно искренне предлагают им остаться и жить по-человечески. Перестать смотреть волком на всё и вся. Они этого не поняли. И как шакалы, просто бросились наутёк: до ППП «Лачин» такие тихие и культурные, а после пересечения условной границы – снова ненавидящие тюрков звери.

Вернутся ли?

Официальный Баку приглашает армян вернуться. Но вернуться ли они? Покажет время. Но, на наш взгляд, этого в ближайшее время не произойдет. Во всяком случае, массового возвращения не будет. Потому как должно смениться как минимум одно поколение. Народу Моисея, чтобы очиститься и попасть на землю обетованную, потребовалось 40 лет. Сколько потребуется армянам? 20? 40? 50? Когда Бог наконец смилостивится и пошлет им своего Моисея? И произойдет ли это вообще до Судного дня?