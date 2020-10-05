Арсен Аваков и его «куклы» против Азербайджана

Разгромное поражение армянской армии, освобождение все большего количества ранее оккупированных территорий Азербайджана, вынудило активизироваться в Украине политиков, которые настроены против нашей страны. Увы, такие есть. И их покровителем является действующий глава МВД Украины Арсен Аваков. Он сам и его люди сделали за последнее время кучу провокационных и неуместных заявлений в адрес нашей страны.

К примеру, 1 октября в эфире телеканала «Украина 24» народный депутат от «Слуги народа» Людмила Марченко заявила, что украинская сторона готова помочь Азербайджану. «Насколько я знаю, мы уже оказываем помощь и в правовом поле, и в ресурсном поле, идет речь и о гуманитарной помощи. Сегодня рассматривается вопрос составления списка, что именно нужно. Украина готова сегодня на разных площадках поддерживать Азербайджан. Это и военная поддержка, и гуманитарная всем тем, что нужно будет в будущем. Это военная ситуация», – сказала она.

В партии «Слуга народа» оперативно среагировали на это заявление. Реакция была предсказуемой. «Личные мнения депутатов не являются официальной позицией фракции. И, тем более, официальной позицией государства. Народные избранники могут выражать свои мысли и предложения по любым вопросам. Однако решение об оказании помощи другим государствам может принимать только правительство и Президент Украины», — заявили в «СН».

И все бы ничего, если бы не вылез с комментариями Арсен Аваков, являющийся не только главой украинского МВД, но и одним из покровителей армянской диаспоры Украины. Его пост в Твиттер был симбиозом хамства и переоценки собственных возможностей. «Украина не будет оказывать военную помощь в азербайджано-армянском конфликте ни одной из сторон. А вот медицинскую помощь – таблетки для слишком уж фантазирующих депутатов – надо бы поискать всей страной», – написал он.

Как видим, Арсен Аваков забыл, что входит в круг его прямых обязанностей. Он глава МВД, а не МИД и не Минобороны Украины. Нет у него никаких полномочий разрешать или запрещать оказание Украиной военной помощи какому-либо государству, равно как и принятия от какой-либо страны такого рода помощи. По общему мнению украинских экспертов, ему сейчас лучше было бы сосредоточится на недопущении противостояния между армянской и азербайджанской диаспорами в Украине. А он наоборот, беря на себя чужие функции, оказывает моральную поддержку Армении и создает почву для напряженной обстановки в Украине.

Свою лепту в дело тиражирования армянских фейков внес и бывший заместитель министра внутренних дел Украины Тигран Авакян. Дело было на ток-шоу на телеканале «Украина 24», где состоялось обсуждение нынешнего состояния армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Выступая там Авакян сослался на бездоказательное заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что «Турция готовит для Азербайджана террористов». Авакян солгал о том, что эта информация «была подтверждена Пентагоном».

Ее разоблачил выступивший в том же ток шоу глава ОДАУ Хикмет Джавадов . Он взывал к нормам международного права, резолюциям Совбеза и Генассамблеи ООН, 51-ой статье Устава ООН, согласно которой Азербайджан имеет право на восстановление своей территориальной целостности. Также напомнил оппоненту о том, что ни одно государство мира не признало независимости так называемой НКР. Авакян был разбит аргументами. Что, замечу, не мешает ему активничать в соцсетях, залезая и на страницы известных местных политиков и блоггеров с новой порцией лжи. Ваш покорный слуга лично вынудил его удалиться в ходе одного из таких споров.

Но тут слово взял один из самых комичных персонажей украинской политической сцены, лидер СПУ Илья Кива. Он был замешан в огромном количестве скандалов — начиная от обвинений в поджоге телеканала «Интер» и заканчивая обвинениями в коррупции и «крышевании». Плюс, украинские СМИ однажды застали его за мастурбацией в стенах Верховной Рады.

И вот этот чудо-политик решил высказаться о войне в Карабахе. «Сегодняшняя война между Турцией и Арменией это не война за территории. Это продолжение тысячелетнего противостояния христианского и мусульманского мира. И наша задача сегодня, христиан и православных, сплотиться и оказать помощь нашим братьям и сестрам во Христе. Ибо сила наша в единстве. Мы не должны позволить осквернять наши храмы и святыни. Мы должны защищать и укреплять нашу православную веру», — такие речи произнес Кива, размахивая руками в татуировках.

И тут не грех вспомнить о том, что Кива в свое время был советником Арсена Авакова. Вряд ли это случайное совпадение. Слишком многое указывает на то, что именно глава МВД Украины является кукловодом всей этой грязной кампании. Что до Кивы, то мало того, что он не в курсе того, что армяне не являются православными и что у них есть своя отдельная церковь, мало того, что он не в курсе того, что война идет между Азербайджаном и Арменией, причем на оккупированных территориях нашего государства, мало и того, что он не в курсе заявлений русской и украинской диаспоры Азербайджана, которые всецело поддержали контрнаступательную операцию нашей армии.

Наконец, Кива явно не в курсе того, что в Азербайджане проживают тысячи армян. И, кстати, одна из них, Нина Григорян, 1943 года рождения пострадала в результате воскресной бомбардировки Гянджи со стороны армянских оккупантов.

Проблема еще и в том, что заявление Кивы носит ярко выраженный провокационный характер. Впору вспомнить про статью 161 УК Украины – «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии». «Умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой либо религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или оскорбление чувств людей в связи с их религиозными убеждениями, расовой, этнической принадлежностью, цветом кожи, языком, а также прямое либо косвенное ограничение прав или установление прямых либо косвенных привилегий по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и иных убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, по языковым или иным признакам, – наказываются штрафом от двухсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до пяти лет, с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового», — говорится в законе.

Убежден, что должную оценку провокационным заявлениям И.Кивы должна дать Генеральная прокуратура Украины. Стоит ждать активности в данном вопросе от посольства Азербайджана в Украине, всех азербайджанских диаспорских организаций, лично заместителя Генпрокурора Украины Гюндуза Мамедова, всех порядочных украинских политиков, общественных деятелей, журналистов. Правда на стороне Азербайджана, да и не стоит допускать, чтобы определенные силы бросали тень на отношения между нашими государствами.