Армянский комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян не сможет приехать в Баку, несмотря на то, что прошел аккредитацию на игры ЕВРО-2020, сообщил в четверг Trend информированный источник.

«Проведение матчей ЕВРО-2020 и аккредитация на них входит в полномочия УЕФА. Аккредитация того или иного лица утверждается после того, как приходит подтверждение от каждого из 11 городов, который примет игры ЕВРО-2020», — сказал источник.

Ранее по вопросу подтверждения регистрации Нобеля Арустамяна в АФФА сообщили, что если представитель медиа столкнулся с какой-либо проблемой, то он может обратиться в УЕФА.

Отметим, что Арустамян неоднократно незаконно посещал оккупированные территории Азербайджана, не получив разрешения от соответствующих азербайджанских структур, чем продемонстрировал неуважение к территориальной целостности нашей страны.