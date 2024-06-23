Иностранцы, собирающиеся приехать в Россию, получили право пройти обязательную дактилоскопическую регистрацию за рубежом. Это следует из вступившего в силу закона, передает ТАСС.

Возможность дактилоскопической регистрации за пределами РФ закрепляется в преамбуле закона «О государственной дактилоскопической регистрации в РФ». Прежде в ней говорилось только о том, что закон определяет цели, принципы и виды государственной дактилоскопической регистрации в РФ, а также устанавливает основные требования к ее проведению, хранению и использованию дактилоскопической информации.

Из вступившего в силу закона следует, что пройти обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию за пределами России смогут иностранцы и лица без гражданства, которые желают приехать в страну на заработки, а также те, кто планирует приехать «в целях, не связанных с осуществлением трудовой деятельности, на срок, превышающий 90 дней». Процедура будет проводиться на территории иностранных государств, перечень которых установит правительство РФ. Вести такую работу будут представительства (представители) МВД России за рубежом при содействии подведомственного предприятия.

В законе «О правовом положении иностранных граждан в РФ» вступила в силу поправка, по которой эти граждане кроме обязательной дактилоскопической регистрации смогут пройти за рубежом и фотографирование. После приезда в РФ они будут обязаны лично обратиться в территориальный орган МВД для получения документа, подтверждающего прохождение процедур.

Кроме того, в законе речь идет о привлечении ФГУП «Паспортно-визовый сервис» к приему заявлений, необходимых для выдачи виз, приглашений, разрешений на временное проживание, для выдачи или замены видов на жительство, а также документов для осуществления трудовой деятельности, в том числе заявлений о переоформлении патентов. ФГУП будет привлекаться к проведению обязательной государственной дактилоскопической регистрации и к приему заявлений о регистрации иностранного гражданина по месту жительства. Такими же полномочиями наделяется и многофункциональный миграционный центр в Москве.