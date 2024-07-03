Президент РФ Владимир Путин пообещал турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану обязательно приехать в Турцию для участия в переговорах.

Во время беседы в Астане Эрдоган заявил, что ждет Путина в Турции уже в «самое кратчайшее время».

«Обязательно приеду», — ответил Путин и поблагодарил турецкого коллегу.

Ранее Кремль сообщал, что визит Путина в Турцию находится в высокой степени подготовки, тема обсуждается в том числе на уровне МИД обоих государств. Тем не менее согласовать конкретные даты пока не удавалось из-за напряженного графика президентов двух стран. В последний раз турецкие СМИ сообщали о возможности визита в феврале, однако планы поездки не подтвердились.