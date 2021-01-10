Армянские СМО в действии

Армянские средства массового оболванивания (СМО), сами того не желая, сыграли существенную роль в победе Азербайджана в нынешней, 44-дневной карабахской войне. Каким образом? Они тиражировали всю ту глупость и ложь о ходе боев, заявляя о «победах» армянской армии, о том, что азербайджанская армия разгромлена и совсем уже скоро сбудется мечта граждан РА о чаепитии в Баку.

Чем все это завершилось? Шоком для армянского общества, которому в итоге поведали, что азербайджанская армия уже освободила Шушу и находится в паре километров от Ханкенди. Армянская армия была почти полностью разгромлена и не представляла уже собой единый организм, способный сопротивляться дальнейшему продвижению наших войск.

Именно такая реальность вынудила премьер-министра РА Никола Пашиняна согласиться на подписание Трехстороннего соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе.

Но спустя всего два месяца после осуществления азербайджанской армией операции по принуждению оккупантов к миру, в РА пытаются весьма вольно трактовать итоги 44-дневной войны. И самую активную роль тут снова играют армянские СМО. Например, давно уже заслужившее такого рода «слау» издание «Лрагир», где традиционно публикуют научно-фантастические выкладки, выдаваемые за текущий политический анализ.

Очередной опус там начали с сетования на то, что в «Азербайджане провели опрос, и выяснилось, что большинство респондентов не представляют себе совместной с армянами жизни». Традиционной общепринятой в таких случаях ссылки на опрос, с указанием того, кто и когда его проводил, в статье нет. Зачем СМО, выдрессированному на распостранение лжи, такая «мелочь»?

Нам же в этих условиях остается уточнять, что Центром социальных исследований Азербайджана действительно был проведен опрос. Вопросов в его ходе было задано немало. Мы же напомним то, что по данным опроса, 66,2% считают, что сосуществование азербайджанцев и армян на административных территориях Карабаха никогда не будет возможным, еще 19,4% полагают, что это станет возможным лишь через несколько лет. Лишь 4,8% респондентов считают, что это станет возможным уже в ближайшее время.

То есть, формально «Лрагир» не соврал. Но это издание не дает данных такого же рода опроса по Армении. Хотя, уж коли они взялись освещать тему готовности народов к миру, то следовало бы поведать миру и мнение армянской общественности. В противном случае, имеет место банальная манипуляция. Впрочем, тут есть не только это.

«Лрагир» демонстрирует поразительную наивность, делая вид, что не понимает осторожного отношения граждан нашей страны к гражданам РА. Почти три десятка лет оккупации азербайджанских земель, Геноцид в Ходжалы, заявление второго президента РА Роберта Кочаряна о «этнической несовместимости армян и азербайджанцев» — все это никак не способствовало созданию нужной атмосферы для установления мира между народами.

Вспомним и о заявлениях министра обороны Армении Давида Тонояна о том, что «новая война — новые захваченные территории Азербайджана». Да и Никол Пашинян, в пьяном угаре танцевавший в Шуше и лепетавший, что «Карабах — это Армения и точка», вовсе не пацифистом был. Армения не вернула Азербайджану наши земли мирно. Она проиграла войну. В которой погибло свыше 2800 азербайджанских героев.

Кстати, реальные потери армянской стороны до сих пор официально скрываются. При этом, неофициально уже говорят о цифре в 7000 погибших армянских военнослужащих. И в их смертях огромная вина СМО РА. Они играли роль поджигателей войны и даже не раскаиваются в этом, предпочитая обвинять в поражении Пашиняна и его жену, Россию и мировое сообщество. Всех, кроме самих себя.

А еще, «Лрагир», это классическое армянское СМО, снова обманывает свой народ, делая фантастически лживые выводы. Издание, в частности, вспоминает о том, что Комитет по делам беженцев Азербайджана предупредил, что ранее перемещенные лица, которые отказываются возвращаться на освобожденные территории, лишатся льгот и привилегий.

Это обычное, в такого рода случаях, заявление. Определенной части наших граждан, вынужденным переселенцам, дается четкая и правдивая информация о процессе и условиях государственного плана по заселению освобожденных территорий. В рамках которого, для централизованного проведения восстановительных работ на освобожденных от оккупации территориях распоряжением президента АР создан Координационный штаб.

Об этом в интервью «Yeni TV» сказал заместитель председателя Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Фуад Гусейнов. «В этом центре созданы 16 рабочих групп. В плане мероприятий, который разработают эти рабочие группы на основании Стратегического плана действий, будет указано, какие привилегии и льготы будут предоставлены вынужденным переселенцам, вернувшимся на эти территории. Будут приняты соответствующие решения, и общественность проинформируют о них», — указал он.

Но все эти подробности, в том числе и указывающие на всестороннюю подготовку нашего государства к решению такого животрепещущего вопроса, как заселение освобожденных из-под оккупации земель, мало интересует «Лрагир». В этом армянском СМО сообщают своим согражданам, что «фактически в Баку признают, что люди не хотят возвращаться, даже ради привилегий».

Естественно, все это ложь. Абсолютное большинство вынужденных переселенцев хочет вернуться на родные земли. По словам Ф.Гусейнова, слушать речи которого так отчаянно не хотят армянские СМО, в течение последних 25 лет различные международные организации, структуры ООН, НПО, зарубежные международные институты, частные компании, государственные структуры, а также во время Отечественной войны Центр социальных исследований, проводили опросы среди вынужденных переселенцев. Он подчеркнул, что по результатам этих опросов абсолютное большинство беженцев и вынужденных переселенцев, то есть более 96%, хочет вернуться на свои земли. Таковая реальность. Но, естественно, о ней никогда армянским читателям не расскажет «Лрагир» или иное СМО проигравшей в войне страны, будущее которой выглядят откровенно грустным. Армения уже является тупиком Южного Кавказа во всех смыслах слова. И она им останется тем дольше, чем больше повестку дня в этом государстве будут формировать торговцы иллюзиями, популисты и СМО.