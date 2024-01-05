Порядка 40% сотрудников полиции Армении провалили этап тестирования общего раздела, сообщили на запрос Sputnik Армения в пресс-службе МВД.

По данным на конец декабря 2023 г., в аттестации приняли участие 1123 сотрудника полиции, из них все этапы прошли 190. Аттестация еще 3 сотрудников находилась в процессе.

Аттестация включает в себя 4 этапа:

1. Электронное тестирование общих знаний (сами полицейские называют его «тест на IQ» – ред.),

2. Зачет из двух этапов (проверка физической и огневой подготовки),

3. Тестирование профессиональных компетенций (электронное),

4. Собеседование – для главных и высших групп полицейских должностей.

Как сообщили в МВД Армении, этап тестирования общих знаний не смогли пройти 454 участника, физподготовку – 192, огневую подготовку – 279, а тестирование профессиональных компетенций – 8 человек.

«Тест на IQ» состоит из двух подразделов – общее развитие и профессиональные навыки.