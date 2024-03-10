В Ирландии большинство из проголосовавших на референдуме 8 марта высказались против изменений, касающихся определения семьи и роли в обществе женщин, заботящихся о домохозяйстве. Оба определения закреплены в конституции страны. Итоги голосования подвели в ночь на 10 марта.

Согласно принятой в 1937 году статье конституции Ирландии, семья –это «естественная, первичная и фундаментальная единица общества». Формулировку предлагалось дополнить поправкой со словами: «Семья — независимо, основывается ли она на браке или других долгосрочных отношениях». Критики такого определения указывали среди прочего на расплывчатость формулировки и допускали, что в будущем она узаконит многожёнство и многомужество. Против инициативы высказались около 68% проголосовавших ирландцев.

Кроме того, участники референдума отвергли предложение убрать из конституции слова о роли женщины в обществе – «женщина посредством ее жизни в домашнем хозяйстве является опорой для государства, без которой общее благополучие недостижимо». Против изменения высказались почти 74% ирландцев.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар признал, что инициативы его кабинета провалились. Критики правительства в ответ заявили, что власти перед проведением голосования не советовалось с оппозицией и предпочли действовать в одиночку. (svoboda.org)