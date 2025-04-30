Европейские союзники Украины столкнулись с трудностями в попытках собрать миротворческий контингент для послевоенной миссии в стране, сообщают источники The Times, знакомые с ходом обсуждений. По их словам, начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин призвал коллег сформировать силы численностью 64 тыс. человек для отправки в Украину.

Однако на последующих встречах в апреле министры обороны стран Европы сообщили, что у них «нет никаких шансов» достичь этой цифры. Они указали своему британскому коллеге Джону Хили, что для поддержки такого контингента потребуется 256 тыс. военнослужащих с учетом ротации, и подчеркнули, что даже поиск 25 тыс. миротворцев потребует «максимальных совместных усилий», сообщил источник в Брюсселе.

Сам Радакин сообщил, что Британия может направить до 10 тыс. военных из 78 тыс. активной численности вооруженных сил. Франция выразила готовность предоставить 5-10 тыс. при армии, насчитывающей 113,8 тыс. активных военнослужащих.

Другие крупные страны ответили отказом. Германия в целом выступила против использования наземных войск, хотя полностью не исключила такую возможность. Финляндия и Эстония выразили беспокойство, что любое развертывание «размоет» их собственную оборону, а Польша, Испания и Италия ясно дали понять, что не будут направлять своих солдат. «Без участия крупных густонаселенных стран это тупик», — констатировал собеседник The Times.