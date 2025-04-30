Европейские союзники Украины столкнулись с трудностями в попытках собрать миротворческий контингент для послевоенной миссии в стране, сообщают источники The Times, знакомые с ходом обсуждений. По их словам, начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин призвал коллег сформировать силы численностью 64 тыс. человек для отправки в Украину.
Однако на последующих встречах в апреле министры обороны стран Европы сообщили, что у них «нет никаких шансов» достичь этой цифры. Они указали своему британскому коллеге Джону Хили, что для поддержки такого контингента потребуется 256 тыс. военнослужащих с учетом ротации, и подчеркнули, что даже поиск 25 тыс. миротворцев потребует «максимальных совместных усилий», сообщил источник в Брюсселе.
Сам Радакин сообщил, что Британия может направить до 10 тыс. военных из 78 тыс. активной численности вооруженных сил. Франция выразила готовность предоставить 5-10 тыс. при армии, насчитывающей 113,8 тыс. активных военнослужащих.
Другие крупные страны ответили отказом. Германия в целом выступила против использования наземных войск, хотя полностью не исключила такую возможность. Финляндия и Эстония выразили беспокойство, что любое развертывание «размоет» их собственную оборону, а Польша, Испания и Италия ясно дали понять, что не будут направлять своих солдат. «Без участия крупных густонаселенных стран это тупик», — констатировал собеседник The Times.
В свою очередь министр обороны Литвы Довиле Шакалене напомнила коллегам, что у России есть 800 тыс. военных. «Если мы не можем собрать даже 64 тыс., это не выглядит слабостью — это слабость», — подчеркнула она. Один из участников встречи заметил, что было бы проще направить в Украину спецназ, поскольку такой шаг не требует одобрения национального парламента.
Ранее The Times сообщила, что Великобритания и Франция могут отказаться от размещения миротворцев в Украине из-за риска войны с Россией и вместо этого отправят туда военных инструкторов, а также займутся восстановлением и перевооружением ВСУ. Это позволит формально выполнить обязательства перед Киевом без прямого участия в боевых действиях в случае их возобновления.
Помимо этого, европейские страны продолжают обсуждать возможность защиты воздушного пространства Украины с помощью истребителей и систем ПВО. Не исключается, что в будущей миссии примет участие Турция — в роли морского партнера. Кроме того, Великобритания и ее союзники по-прежнему намерены оказывать Украине военную поддержку, поставляя вооружения.
Представитель Минобороны Соединенного Королевства заявил, что «коалиция желающих» продолжает детальное оперативное планирование вариантов действий на суше, море и в воздухе, а также восстановления украинских вооруженных сил. «В то же время мы продолжаем поддерживать усилия по установлению мира, одновременно наращивая военную поддержку Украины в связи с незаконным вторжением Путина», — добавил он.