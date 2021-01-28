Армянская армия покажет силу своего кулака…- Саргсян дает слово на 38 лет вперед

Сегодня, 28 января, в Армении отмечают День армии. Нынешняя дата является печальной для армян – их армия проиграла Азербайджану в 44-дневной войне. Тем самым был развеян повсеместно раздуваемый миф о боеспособности армянской армии. Теперь же чтобы сохранить лицо этой армии, позорно проигравшей войну, экс-президент Армении Серж Саргсян решил блеснуть бравадой.

«Армянская армия еще покажет силу своего кулака и напомнит врагу его недавнее постыдное прошлое», — заявил Саргсян в своем послании по случаю Дня армии.

Армения поставила свою подпись под Трехсторонним заявлением о прекращении боевых действий от 10 ноября, а экс-президент уже грезит реваншем. Говоря о недавнем постыдном прошлом, пусть Саргсян говорит о нынешней плачевной ситуации Армении, одним из виновников которой является он сам. Этот кровавый палач азербайджанского народа, чьи руки погрязли в крови жертв Ходжалинского геноцида, еще смеет угрожать Азербайджану, в то время как жители приграничных сел Сюникской области ночью бояться выходить на улицу из-за страха столкнуться с азербайджанскими солдатами.

Всем ясно, что подобное тявканье в сторону Азербайджана нынешние и бывшие армянские чиновники делают только по причине того, что за их спинами стоят российские миротворцы. Не спаси Россия в очередной раз Армению, этой страны, созданной на исторических азербайджанских землях, давно уже не было бы на политической карте мира.

«Армия по-прежнему сильна, и пусть никто не кичится, что победил тебя», — считает Саргсян.

Согласно оценкам, стоимость военной техники ВС Армении, уничтоженной или взятой в качестве трофеев азербайджанской армией во время Второй карабахской войны, составляет не менее $3,8 млрд.

В результате 44-дневной войны армянская армия потеряла 10 установок и различных тактическо-боевых машин С-300, 366 танков, 352 пушки разного калибра, 22 БПЛА, 5 самолетов Су-25, 50 ЗРК. При этом в ходе боевых действий были уничтожены 97 РСЗО «Град», 4 «Смерч», 2 «Ураган», 1 «ТОС», баллистические ракеты, ракетные комплексы «Эльбрус».

Помимо уничтоженной техники, азербайджанская армия забрала в качестве трофеев сотни единиц боевой техники, в том числе 79 танков, 47 боевых машин пехоты, пять самоходных артиллерийских установок «Акация» и «Гвоздика», 37 орудий различного калибра, 62 миномета, 178 гранатометов, 270 грузовиков, 93 спецтехники, пять зенитных орудий «Шилка», 1380 единиц стрелкового оружия и десятки других единиц вооружения.

Потери военной техники в размере 4,008 млрд долларов превышают госбюджет Армении на 2020 год (в размере 4 млрл долларов), а также более чем в шесть раз превышают военные расходы страны на 2020 год (634 млн долларов). В общей сложности 366 уничтоженных и захваченных азербайджанской армией танков составляют около 70% арсенала армянской армии, состоящего из 529 танков.

Эти танки были продемонстрированы на параде Победы в Баку. В назидание тем, кто некогда грозился, что армянские танки пройдут по Баку. Они прошли по Баку, но в качестве трофеев азербайджанской армии.

Оценки военных расходов и экономические показатели показывают, что на восстановление военной инфраструктуры за счет текущих расходов военного бюджета Армении потребуется около 38 лет. Тем самым Армения не имеет возможности вести войну с Азербайджаном. А тем временем Серж Саргсян не говорит о мире с Азербайджаном, а грезит новой войной. И судя по вышеприведенным цифрам, армянская армия будет воевать с Азербайджаном камнями и палками…