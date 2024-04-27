27 апреля поступила информация о смерти в Абшеронском районе Заура Сейфулаева, 1984 г.р.

Как сообщает АПА, об этом говорится в совместной информации Генеральной прокуратуры и МВД.

В результате неотложных следственно-оперативных мер сотрудников районного отдела полиции и прокуратуры Абщеронского района было установлено, что после выпивки спиртного в одном из частных домов в селе Мамедли Абшеронского района между Сарханом Алиевым, 2002 г.р. и его знакомым Зауром Сейфуллаевым возник спор, и С. Алиев нанес последнему удар кулаком, после чего тот упал и умер. С. Алиев закопал тело пострадавшего.

С. Алиев был задержан, передан следствию и решением прокуратуры арестован в качестве подозреваемого.

По предварительным показаниям С. Алиева было установлено место, где он закопал тело З. Сейфуллаева. Тело было извлечено при участии прокурора-криминалиста и эксперта, назначены необходимые экспертизы по делу, следственно-оперативные меры продолжаются.

По факту в прокуратуре Абшеронского района возбуждено уголовное дело по ст. 126.3 УК Азербайджана, ведется следствие.