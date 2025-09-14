Мы доказали всему миру, что мы сильный, волевой народ, мы одержали победу на поле боя и всегда были готовы к миру. Но мир должен был быть справедливым, основанным на международном праве и исторической справедливости.

Об этом заявил Президент Ильхам Алиев на состоявшейся в поселке Гырмызы Базар Ходжавендского района встрече с жителями поселков Гырмызы Базар, Гадрут и села Сос.

«История последних пяти лет показала, что никакая внешняя сила не смогла повлиять на нашу волю», — добавил глава государства.