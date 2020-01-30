«Армян вынудили вернуться к обсуждениям, которые велись с Саргсяном»

29 января в Женеве состоялся первый день встречи между главами МИД Азербайджана и Армении. Переговоры прошли при посредничестве и с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ – Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция) и Эндрю Шеффера (США), а также личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика.

В ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов, связанных с урегулированием карабахского конфликта. Встреча глав МИД Азербайджана и Армении при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ в Женеве продолжилась семь часов. Об этом написала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева на своей странице в Twitter.

Как отмечает армянское издание «168. ам», ссылаясь на собственные источники, посредники по Карабаху выразили протест Николу Пашиняну, касательно его последних заявлений «во время пресс-конференции, относительно переговорного процесса по Карабаху и цитаты из прессы вызвали достаточно серьезную обеспокоенность сопредседателей Минской группы ОБСЕ».

«Они восприняли этот шаг как попытку очередного проявления Пашиняном самодеятельности, что однозначно противоречит стратегии Минской группы. 29 января в Женеве министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым, Стефаном Висконти, Эндрю Шеффером и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком. Как сообщает наш источник, сопредседатели имели достаточно жесткий разговор с Мнацаканяном по поводу формулировок Пашиняна по Карабаху»,- отмечает издание.

Сегодня же «переговоры министров иностранных дел Армении и Азербайджана – Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова, в Женеве продолжаются», — сообщила пресс-секретарь МИД РА Анна Нагдалян в четверг на своей странице в Facebook.

В беседе с «168.am» Давид Шахназарян, обращаясь к повестке состоявшихся накануне в Женеве переговоров Мнацаканян-Мамедъяров сказал, что «в Женеве проходят содержательные переговоры вокруг политического урегулирования Карабахского конфликта».

По словам Шахназаряна, в Женеве обсуждается широкий круг вопросов.

«Одним из центральных вопросов является создание зон совместного проживания армян и азербайджанцев в Нагорном Карабахе. В первую очередь обсуждается вопрос Шуши, а также интенсификация содержательных переговоров. Именно в этом контексте, параллельно проходящим в Женеве переговорам, посол США в Баку Эрл Литценбергер встретился по собственной инициативе с руководителем азербайджанской общины Нагорного Карабаха Туралом Гянджалиевым», — отметил Давид Шахназарян.

На фоне встречи в Женеве состоялся также телефонный разговор между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого стороны обсудили урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

«Главы государств обсудили ситуацию вокруг урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Президент Азербайджана еще раз довел до французского коллеги позицию Баку по конфликту»,- сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

Но центральной новостью дня стал анонс президента Франции Эммануэля Макрона, который принял участие в ежегодном мероприятии Координационного совета армянских организаций Франции и выступил с обширной речью и, затронув урегулирование карабахского конфликта, сказал о том, что весной текущего года могут быть подвижки.

Президент Франции отметил, что выборы в Азербайджане в начале февраля могут возыметь позитивное влияние, и выразил надежду, что весной будет определенный прогресс в этом вопросе.

«Установлены контакты между руководителями, и я вижу здесь путь», – сказал Макрон.

Макрон также заявил, что неурегулированный конфликт в Нагорном Карабахе – «это препятствие на пути продвижения архитектуры доверия и безопасности в Европе», – цитируют Макрона армянские СМИ.

Комментируя # происходящее вокруг карабахского конфликта, политолог Ахмед Алили сказал, что на самом деле этот процесс начался еще 5 декабря 2019 года со встречи в Братиславе, когда был принят документ всеми сопредседателями МГ ОБСЕ, где Россия была представлена на уровне главы МИД.

«Сергей Лавров четко обозначил, что нужно запустить процесс имплементации тех договоренностей, которые были достигнуты ранее. А именно речь идет о том, что после апреля 2016 года, было много встреч между армянской и азербайджанской делегацией, которые в основном велись под эгидой Москвы. В определенный момент европейцы и американцы тоже внесли свою лепту в этот процесс», — добавил он.

Основная суть заключается в том, что это имплементация мадридских принципов, как отмечает эксперт. По соглашениям предусматривается поэтапное решение конфликта: 7 районов вокруг Карабаха должны быть возвращены Азербайджану, сначала 5 районов, Лачин и Кельбаджар позднее, а статус Нагорного Карабаха должен быть определен совместно армянами и азербайджанцами», — подчеркнул он.

Эксперт также добавил, что недавние заявления Пашиняна о том, какие переговоры шли между правительством Саргсяна и азербайджанской стороной, говорит о том, что это те соглашения, которые сегодня на переговорном столе, и сопредседатели хотят его реализовать.

«Заявления Пашиняна и раскрытие переговорного процесса наносит урон самому процессу. Давид Шахназарян в своем последнем интервью более конкретно рассказал, где будут размещены азербайджанцы на территории Нагорного Карабаха, а где армяне. Если даже не будет договоренности, то сам этот факт показывает, что армян вынудили вернуться к обсуждениям, которые велись с Саргсяном. Их сейчас вынуждают выполнять эти соглашения», — считает аналитик.

Аналитик также добавил, что тот факт, что в Братиславе именно Лавров сыграл ведущую роль среди остальных сопредседателей, показывает, что Россия является заинтересованной стороной в том, чтобы братиславский документ был принят.

«С другой стороны, мы видим звонок Макрона, что показывает не безразличие Франции к происходящему. Если помните, в 2006 году был «Процесс Рамбулье», который прекратился из-за того, что тогдашний президент Армении Роберт Кочарян вышел в туалет и сорвал переговорный процесс. Тогда Франция желала стать страной, которая добилась мира. Активность Макрона показывает, что Европа заинтересована в этом вопросе», — сказал он.

Алили отметил, что встреча посла США в Азербайджане с главой азербайджанской общины НК Туралом Гянджалиевым два дня назад, означает, что американцы тоже внимательно следят за этим процессом и готовы подтолкнуть его в сторону разрешения.

«Для России урегулирование этого конфликта нужно для того, чтобы на фоне сложных внутриполитических изменений что-то произошло на южных границах. Им нужна стабильность в регионе Южного Кавказа. Я думаю, что новая политическая элита России по-иному будет выстраивать свои отношения с Азербайджаном и Арменией. Европейцы же видят данный регион как выход в Центральную Азию и поэтому стабильность в этом регионе им необходима», — подчеркнул он.

Если допустить, что в регионе будут миротворцы, то их контингент будет составлен из представителей разных стран, что очень важно и для нас, считает эксперт.

«По статусу МГ ОБСЕ, ни одна страна – сопредседатель МГ ОБСЕ не может в одностороннем порядке формировать миротворческий контингент для зоны данного конфликта. Есть джентльменское соглашение, что миротворцы не могут быть из Турции и Ирана. Но также есть и другое соглашение о том, что процент миротворцев одной из стран сопредседателей не может превышать 10-20%. Даже если Россия отправит своих миротворцев, то их общее число не может быть выше 10-20%. То есть монополии в этом вопросе не будет. Тут могут быть представлены миротворцы разных государств. Например, полиция Италии — эксперты по охране исторических центров, чилийцы хороши по защите горных местностей, то есть в этом вопросе можно много чего добиться. Это техническая сторона вопроса, но сегодня ни в Азербайджане, ни в Армении из экспертного сообщества нет такого человека, который знал бы все детали вопроса», — резюмировал он.