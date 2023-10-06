Футболист «Интер Майами» Лионель Месси может уйти в краткосрочную аренду в Европу, если его клуб не квалифицируется в плей-офф МЛС, передает Inter Miami FC Hub.

Сейчас «Интер Майами» занимает 14-е место в Восточной конференции. От зоны плей-офф «Интер Майами» отстает на шесть очков.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». Он дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. Его результативная серия остановилась на девяти играх.