Армия Судана выступила с утверждением, что установила полный контроль над ключевой базой бронетанковых сил страны, расположенной на юге столицы, города Хартума. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

«Обеспечена безопасность бронетанковой базы по периметру в районе Эль-Шаджара на юге Хартума, кроме того, силы быстрого реагирования вытеснены из близлежащих районов», — приводит канал заявление армии. Со стороны сил спецназа официальных комментариев пока не поступало.

По информации Al Arabiya, ВС Судана продолжают наносить авиаудары по позициям сил быстрого реагирования в столице, также слышны звуки артиллерийских обстрелов. Тяжелые бои идут также в соседнем городе Омдурмане.