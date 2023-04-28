Турецкий самолет, прибывший в Судан для эвакуации иностранных граждан, был обстрелян силами быстрого реагирования (спецназом).

Об этом сообщил представитель суданской армии.

По данным, турецкий самолет попал под обстрел при приземлении на аэродроме военной базы Вади Сейдна, расположенном приблизительно в 20 км от Хартума. В результате обстрела пострадал один из членов экипажа транспортного самолета.

Министерство национальной обороны Турции подтвердило факт обстрела самолета ВС республики в Судане. Как говорится в распространенном заявлении ведомства, пострадавших в результате инцидента нет.

«По нашему самолету C-130, направленному в Судан для эвакуации, был открыт огонь из легкого стрелкового оружия. Самолет совершил безопасную посадку. Раненых среди военнослужащих нет», — говорится в заявлении.

Комментариев по этому поводу со стороны сил быстрого реагирования не поступало.