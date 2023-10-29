Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на приграничной территории вступили в бой с боевиками, которые вышли из подземных тоннелей в секторе Газа. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Как заявили в ЦАХАЛ, израильские военные уничтожили ряд террористов и предотвратили проникновение в районе КПП Эрез, который находится на границе Израиля и сектора Газа.

«В последние часы армия обороны Израиля продолжала атаковать и уничтожать террористов в секторе Газа. Военные Армии обороны Израиля, действовавшие недалеко от пограничного пункта Эрез, опознали несколько террористов, вышедших из шахты туннеля на территории сектора Газа. В то же время произошло еще несколько боев, в которых террористы были уничтожены», — говорится в сообщении.

Кроме того, ВВС Израиля атаковали два здания ХАМАС.