Сомалийская национальная армия в сотрудничестве с Народными силами обороны уничтожила более 130 боевиков «Аш-Шабаб» и ранила других в ходе операций в штатах Галмудуг, Хиршабелле и Джубаленд. Об этом сообщает агентство SONNA со ссылкой на заявление Минобороны страны.

Как отмечается, были освобождены районы в регионе Мудуг, стратегически важные для «Аш-Шабаб», включая Шабельув, главную дорогу Адли, гору Ягус, район Бараг Исмаил и города Сил-диер и Масагавей.

В ходе этих операций было изъято значительное количество оружия.