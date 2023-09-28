Армения предложила России двустороннее соглашение для юридического решения по Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС), сообщил ТАСС представитель республики по международно-правовым вопросам Егише Киракосян.

«Мы предложили РФ заключить двухстороннее соглашение, чтобы в случае ратификации Римского статута Арменией опасения России развеялись», — отметил он.

Ранее комиссия по государственно-правовым вопросам парламента Армении приняла законопроект о ратификации Римского статута МУС и направила его в парламент.

24 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян в видеообращении к согражданам заявил о неэффективности международных структур для обеспечения безопасности его страны и что внутренняя и внешняя структура безопасности Армении нуждается в перестройке. По его мнению, защиту безопасности республики способна обеспечить ратификация Римского статута.