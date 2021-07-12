В Армении не смолкает вселенский вой по поводу разговоров о делимитации и демаркации границы с Азербайджаном. Так, политолог, соучредитель программы «Армянский проект» Эдгар Элбакян отмечает, что в «случае проведения границы в Тавушской области Армении по GPS на основе карты последнего выпуска Генштаба СССР де-факто власти Армении, по сути, подпишут второй документ о капитуляции – с предсказуемыми последствиями потери государственной репутации и разрушения национальной идентичности».

По его мнению, села Воскепар, Киранц, Азатамут и Каян будут разделены как села Шурнух и Воротан Сюникской области, а села Айгеовит и Дитаван окажутся всего в 300-500 метрах от азербайджанских позиций.

Тем самым Элбакян считает, что на этом участке границы у Армении возникнут проблемы с транспортным обеспечением, так как часть территории отойдет к Азербайджану.

«Армения попадет в де-факто полную и управляемую блокаду со стороны Азербайджана и Турции», – отмечает он.

Здесь хотелось бы отметить, что Элбакян забывает о том, что Армения в настоящий момент и так находится в транспортной блокаде, причиной которой была военная агрессия против Азербайджана. Армения до сих пор удерживает под оккупацией семь сел Газахского района Азербайджана.

Нынешние власти Армении, привлекая к процессу делимитации и демаркации границы с Азербайджаном российских миротворцев, перекладывают ответственность за этот процесс на Москву. Судя по заявлениям официальных лиц России, Москва кровно заинтересована в открытии Зангезурского коридора и будет всячески подталкивать Ереван к этому. А это означает, что Армения станет новым транспортным узлом для Азербайджана, Турции и России. Поэтому говорить о какой-либо полной и управляемой блокаде Армении не приходится. Однако многие армянские горе-эксперты, включая самого Элбакяна, думают иначе.

До заключения Трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, России и Армении от 10 ноября 2020 года в Ереване заявляли о транспортной блокаде, а в наши дни, когда идут разговоры об открытии коммуникаций армянские эксперты опять продолжают хныкать. Армянскую логику не понять…

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