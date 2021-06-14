Выступая в пятницу перед избирателями в городе Берд, и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил свой вариант решения спорной территориальной проблемы относительно небольших оккупированных анклавов.

Пашинян считает, что Армения и Азербайджан могут договориться и обменять анклавы, то есть оставить территориальную ситуацию такой как она сложилась с 1992 года, передает Turan. Официальный Баку на это послание Пашиняна пока не ответил, но с большой долей вероятности можно предположить, что идея будет отвергнута.

Это становится ясно, если посчитать размеры территорий, о которых идет речь.

Занятый азербайджанской армией в 1992 году армянский населенный пункт Башкенд (Арцвашен), окруженный территорией Гедабейского района Азербайджана, занимает 40 кв. км.

Армянская армия в тот же период оккупировала семь азербайджанских анклавных сел, принадлежащих Газахскому району, и одно село, относящееся к Нахчиванской Автономной Республике (Кярки).

Вот площади их территорий:

Юхары Аскипара — 8,6 кв. км,

Ашагы Аскипара – 9,1 кв. км,

Баганис Айрым — 40 кв. км,

Бархударлы — 10,1 кв. км,

Coфулу — 22 кв. км,

Гызыл Хаджылы — 11 кв. км,

Xeйримли — 4,1 кв. км,

Кярки (Нахчиванской АР) — 19,2 кв. км.

Таким образом, общая площадь оккупированных семи сел Газахского района и одного села НАР составляет 124 квадратных километра, что втрое больше территории населенного пункта Башкенд.

Таким образом, Пашинян предлагает Азербайджану неравноценный обмен. Согласится ли Азербайджан на такое? Или Баку может согласиться на это, но с определенными встречными требованиями – территориальными или какими-то другими?

Своими мыслями на эту тему поделились с # известные эксперты.

Расим Мусабеков, политолог, депутат Милли меджлиса:

— Уверен, что Баку на предложение Пашиняна об обмене анклавами в том виде, в котором он его озвучил, никогда не согласится. Но как составная часть процесса делимитации границы, включающая определенный размен приграничными территориями (но равноценный, с учетом размеров и стратегической значимости), эта инициатива на переговорах может быть обсуждена.

Фуад Агаев, известный юрист и общественный деятель, политический комментатор:

— В 60-70 годы прошлого века во многих африканских и азиатских странах начался период так называемой деколонизации. И создавались новые государства, которые до того являлись колониями Великобритании, Франции, Испании, Португалии, или кого-то еще. И естественно, тогда возник вопрос, как определить границы? Оптимальным выходом из этой ситуации сочли использование административных границ, существовавших на момент деколонизации.

А между Азербайджанской ССР и Армянской ССР в период существования Советского Союза имелись не просто административные, а государственные границы. Другой вопрос, насколько суверенными были две эти наши республики. И естественно, тут оптимальное решение нашего вопроса проходит через использование этих самых государственных границ. На основе тех самых официальных карт, которые существовали еще в период СССР. Насколько я знаю, азербайджанская сторона руководствуется сейчас именно этим.

Другое дело обмен анклавами. Это вполне возможный вариант решения вопроса. Но такой обмен должен быть равноценным. При котором учитываются и размеры соответствующих населенных пунктов, или просто земельных площадей, и, естественно, интересы людей, которые проживают или проживали на территории этих анклавов.

Рауф Оруджев