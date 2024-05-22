Премьер Никол Пашинян назвал большим успехом подписание Арменией и Азербайджаном протокола-описания по делимитации в Тавуше.

На заседании правительства Пашинян отметил, что это стало краеугольным камнем для дальнейшего укрепления суверенитета и безопасности Армении.

Он поблагодарил комиссию правительства Армении под руководством вице-премьера Григоряна и другие компетентные структуры за этот процесс.

«Впервые в истории независимости у Армении есть официально делимитированная граница, что существенно повысит уровень безопасности и стабильности не только на этом участке, но и по всему периметру армяно-азербайджанской границы», – отметил он.

Пограничники с обеих сторон разместятся на согласованной армяно-азербайджанской границе в течение ближайших 8-9 дней. Об этом говорится в сообщении аппарата премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Отметим, что 15 мая на азербайджано-армянской границе под председательством вице-премьеров Азербайджана и Армении Шахина Мустафаева и Мгера Григоряна состоялась 9-я встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой (АР) и Республикой Армения (РА) и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой. Был протокол-описание отрезков границы непосредственно между населенными пунктами Баганис Айрым (АР) — Баганис (РА), Ашагы Аскипара (АР) — Воскепар (РА), Хейримли (АР) — Киранц (РА) и Кызыл Гаджилы (АР) — Беркабер (РА) с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада.

«Делимитация с Азербайджаном в Тавуше происходит по единственным имеющим правовую силу советским картам, каковыми являются карты 1976 года». Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании армянского кабмина.

По его словам, эти карты прошли «процесс дежурства» в 1979 году – это своеобразный процесс верификации. Если бы Армения в процессе делимитации и отклонилась от логики, заложенной в советских картах, то это создало бы постоянный источник эскалации, убежден он.

«Для нас было принципиально то, что между нашими странами не создается новая граница, а лишь воспроизводится граница, установленная Алма-Атинской декларацией. У нас сейчас есть ссылки на карты, и это последние карты СССР, имеющие юридическую силу», – добавил он.

Интересно, что будет дальше? Есть ли надежды на продолжение и закрепление успеха двусторонних действий? Можно ли быть уверенным, что процесс будет доведен до конца без особых проблем?

На эти вопросы # ответили известные иностранные эксперты.

Как отметил польский политолог, доктор наук факультета востоковедения Варшавского университета Конрад Заштовт, на его взгляд, это положительное развитие дел. «Есть большой шанс, что этот процесс будет иметь свое продолжение. Конечно, с обеих сторон есть группы, которые не заинтересованы в урегулировании вопроса делимитации, которых мы можем назвать «ястребами», — говорит специалист по Кавказу.

В Армении, по его словам, это, прежде всего, политики и деятели, связанные с прежней властью, которая правила Арменией до 2018 года.

«Среди оппонентов мирного процесса есть также некоторые люди, связанные с Армянской церковью. Можно предположить, что многие пророссийские силы в Армении против, то есть, люди, которые все еще считают, что с помощью Кремля Армения сможет противостоять Азербайджану. Как обычно среди армянских «ястребов» есть также активисты или журналисты, связанные с армянской диаспорой», — добавил Заштовт.

В свою очередь израильский политэксперт, публицист Авигдор Эскин (Иерусалим) полагает, что мирный процесс набирает уверенную поступь. «Премьер-министр Пашинян доказал на деле свое стремление добиться примирения и начать сотрудничество. Сейчас многое зависит от азербайджанской стороны. Требуется готовность переступить через накопившиеся эмоции военного времени и продемонстрировать добрую волю», — считает эксперт.

Сейчас в Армении проходят активные выступления против процесса завершения конфликта через территориальные «уступки» с армянской стороны. По его словам, надо понимать, что это болезненно для многих армян. «Поэтому было бы очень уместно укрепить нынешние договоренности добрым словом в адрес соседей и усилить процесс добрыми делами. Гуманитарная сфера ждет своего часа, экономическое сотрудничество – на очереди.

Между Арменией и Азербайджаном шел обмен жесткой риторикой на протяжении последних трех десятков лет. Если сейчас из Баку придут публичные заверения о неприкосновенности новых границ Армении и теплые слова, направленные на совместное будущее в мире, – это будет мудро», — заключил Эскин.