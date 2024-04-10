Ереван согласился начать делимитацию для предотвращения новой войны с Азербайджаном, «хотя это не гарантирует мир».

Как передает # со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Мы не против начать процесс делимитации с Тавушской области и четырех сел Газахского района Азербайджана», — сказал он в ходе обсуждения выполнения правительственной программы в парламенте.

Пашинян также подчеркнул, что «историческая и реальная Армения не только не совместимы, но зачастую противоречат друг другу и даже создают серьезные угрозы друг другу».

«Лишь после сентябрьской войны 2022 года я окончательно и однозначно убедился, что закрепление международно признанной территории Армении может стать дополнительным и решающим фактором обеспечения краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной безопасности нашей страны, и с этого момента начался политико-психологический процесс, который можно назвать процессом демаркации между реальной и исторической Арменией», — сказал Пашинян.