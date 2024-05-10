Делимитация и демаркация границы проводятся на условиях Азербайджана.

Об этом сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на церемонии вручения ключей от квартир первым жителям, возвратившимся в Шушу.

Глава государства отметил, что сегодня оккупированные в 1990 и 1992 годах земли Газаха возвращаются нам без единого выстрела.

«Делимитация, демаркация проводятся на наших условиях, и это – наша очередная победа», — подчеркнул Ильхам Алиев.

«Мы никогда не хотели войны, не хотим ее и сегодня. Нам не нужна война, нам нужны были наши земли. 28-летняя деятельность Минской группы была направлена против азербайджанского народа. Их лживые обещания и бездействие были не случайными. Они не хотели решать этот вопрос. Они обещали эти земли армянам», — добавил глава государства.