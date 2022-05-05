Американская кинозвезда и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли вечером в среду, 4 мая, опубликовала на своей странице в соцсети Instagram фоторепортаж по итогам недавнего визита на запад Украины.

«Когда я была во Львове несколько дней назад, мне показали «особый камень», найденный маленькой девочкой. Девочка, которая его нашла, не поняла, что камень, с которым она играла, на самом деле был осколком бомбы», — написала актриса в посте.

Джоли рассказала о детях, которые получили ранения при ракетном ударе по железнодорожному вокзалу в Краматорске.

«Многим из детей, с которыми я встречалась и которые пережили удар по Краматорскому вокзалу, недавно удалили осколки — это трудный и болезненный процесс. Фрагменты, близкие к жизненно важным органам, было слишком опасно удалять, и в некоторых случаях они остались внутри», — сообщила она.

Наконец, звезда Голливуда заявила, что «борьба за прекращение войны, подобной той, что разразилась в Украине, — это борьба за уменьшение числа убитых, раненых, перемещенных и травмированных каждый день людей».