Алексей Синицын: «Мы снова возвращаемся к ситуации 70-х годов»

Канун Нового Года — прекрасное время не только для подведения итогов, но и для среднесрочных прогнозов. # не раз обсуждало с главным экспертом Американо-Азербайджанского Фонда Содействия Прогрессу Алексеем Синицыным текущие события на т.н. «дуге нестабильности», которую в свое время Збигнев Бжезинский провел от западного побережья Северной Африки до восточной границы Афганистана. Поэтому решили сделать обширное интервью по трем самым горячим точкам на этой линии – Афганистан, Ливия как две крайние, и Сирия как серединная – и дать прогноз по будущему этих регионов.

— Итак, Афганистан. Американцы, достигнув пока не совсем понятных договоренностей с талибами, или уходят из этой страны, или, по меньшей мере, вдвое сокращают численность своего воинского контингента. Каким вам видится будущее этого многострадального государства?

— Wall street journal недавно написал, что соглашение с талибами очень похоже на известный Пражский мирный договор, по которому американцы эвакуировали свои военные силы из Южного Вьетнама, предоставив Сайгон своей собственной судьбе. Естественно, что скоро он пал, и коммунистический Северный Вьетнам торжествовал полную победу над «империалистами и их марионетками». Афганская ситуация действительно очень напоминает вьетнамские события начала 70-х.

Талибы, как в свое время и северные вьетнамцы, отказались вести переговоры с центральным правительством, просчитав его креатурой США. Удивительно, но американцы с этим согласились, хотя кабульские власти открыто называют позицию Вашингтона предательством. Сегодня правительственная армия Афганистана реально контролирует не более 30% территории страны. Без мощной поддержки США вооруженные силы официального Кабула просто распадутся, а американцы будут наблюдать за столь критической ситуацией с трех баз, прежде всего, базы ВВС Баграм, внешний периметр которых они даже сейчас отказываются патрулировать из соображений собственной безопасности.

— Но не значит ли это, что в Афганистане победит ИГИЛ, которое, проводя мощную прозелитскую политику, просто завербует оппозицию президента Гани в свои ряды?

— Я так не думаю. Талибан – это преимущественно пуштуны — суровые люди, живущие по своему кодексу чести, известному как «Пуштунвалай». Он представляет собой свод древних неписаных законов, которые пуштуны ставят выше исламской догматики. Поэтому Талибан, на мой взгляд, окажется невосприимчивым к идеологии ИГИЛ, а в силу своей лучшей военной подготовленности, начнет вытеснять отряды джихадистов на север в направлении постсоветских государств Центральной Азии. При этом и Талибан, и ИГИЛ будут вести боевые действия, как против шиитов Гюльбеддина Хекматияра, так и против военных формирований, входивших в Северный Альянс.

Другими словами, Афганистан ждет новая, более кровопролитная стадия гражданской войны с серьезной угрозой государствам, входящим в ОДКБ. Создавшаяся ситуация станет большой головной болью не только России, но и отчасти Китая.

Конечно, США не достигли в Афганистане ни одной из реально поставленных целей еще 20 лет назад, но в отличие от печальных итогов вьетнамской войны, уроки афганской кампании не окажут никакого влияния на американское общество. Сказал же когда-то четырехзвездочный генерал американской армии Джон Шаликашвили: «Мы узнаем о своей победе, когда об этом сообщает CNN». СМИ обязательно объявят о победе США в Афганистане, и американское общество получит еще один стимул гордиться звездно-полосатым флагом.

— Западные медиа все громче говорят о расхождениях Москвы и Анкары в вопросе сирийского урегулирования. Как можно прокомментировать этот факт?

— СМИ констатируют реальное положение дел. Сейчас на Западе в радостном возбуждении обсуждают последнее интервью президента Эрдогана телекомпаниям Habar и ATV. Он вдруг заявил, что ни Вашингтон, ни Москва не могут справиться с «курдами», под которыми «они понимают только Рабочую партию Курдистана и курдские «Силы народной самообороны» (YPG)». Более того, турецкий лидер призвал НАТО присоединиться к борьбе с этими, как он считает, «террористическими организациями». Такая позиция турецкого президента неожиданно для Москвы оказалась созвучной с предложением новой Главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен расширить участие НАТО в сирийских делах.

— Но ведь раньше «астанинский формат» всегда выступал против вовлечения НАТО в Сирию…

— Времена, как видите, меняются, но Москва постарается, чтобы ни один воинский контингент под эгидой Североатлантического Альянса не появился в Сирии. Россия разворачивает новые базы, и полевые опорные пункты на восточном берегу Евфрата, кратно наращивает силы на сирийском западе – она готова вложить 500 миллионов долларов в Тартус, который станет главной базой нового Средиземноморского флота РФ (есть у Кремля и такие планы). При этом РФ постоянно переоснащает и тренирует сирийскую армию, максимально вытесняя из этого процесса иранских специалистов.

Москва хочет отложить решение курдской проблемы «на потом», ожидая, что курды рано или поздно признают верховенство Дамаска, а их вооруженные формирования станут частью правительственных сил. Для РФ сейчас важно решить проблему провинции Идлиб, в которой так и не удалось установить зоны деэскалации, несмотря на турецко-российские договоренности. Ни Москва, ни Дамаск не видят разницы между непримиримыми боевиками ИГИЛ или «Хаят Тахрир аш-Шам», бывшими нусритами и «умеренными» боевиками «Джей аль-Ислам». Именно последние возили шиитов в клетках в качестве «живого щита» от налетов правительственной авиации по захваченным ими пригородам сирийской столицы. Поэтому нет сомнений, что 2020 году при всех жестких возражениях Анкары наступление на Идлиб правительственных войск Сирии при полной поддержке российских сил обязательно начнется. Вряд ли операция в этой провинции займет больше двух недель. В ходе ее будет выбита «зеленая пехота», т.е. отряды Сирийской Национальной Армии, которые являются основным ресурсом турецкой операции «Источник мира». Такое развитие событий может послужить разрыву союзнических отношений Москвы и Анкары в контексте сирийской проблематики. Но это никак не скажется на итогах гражданской войны в Сирии – уже в 2020 году победителем из нее выйдет Башар Асад.

— Однако Турция и Россия совершенно по-разному смотрят и на ситуацию в Ливии. Можно ли как-то согласовать позиции этих крупнейших игроков по ливийскому будущему?

— Такое согласование идет на разных уровнях – дипломатическом, военном и даже президентском. Но реальных результатов оно не приносит. Турция полностью поддерживает Файеза Сарраджа, главу Правительства Национального Согласия (ПНС) Ливии, который заключил с Анкарой соглашение по экономическим границам восточного Средиземноморья и в сфере двухсторонней безопасности. Президент Эрдоган даже не исключает отправку турецкого воинского контингента в Ливию. Москва же, как и многие арабские государства, сделала ставку на командующего ливийской национальной армии маршала Хафтара, который 13 декабря объявил «решающее наступление» на Триполи, т.е. последний оплот ПНС.

Весьма компетентные источники информируют о том, что уже сегодня в Ливии оперируют, как достаточно многочисленные группы турецких, так и российских «военных специалистов». Впрочем, хватает и других иностранцев. Но несмотря на наличие внешних игроков с разными интересами, чаша весов склоняется в пользу маршала Хафтара. Он выйдет победителем из ливийской гражданской войны в 2020 году.

Конечно, многое на Большом Ближнем Востоке так и останется в состоянии хаоса, перманентной борьбы различных группировок, ориентированных на противоположные «центры силы» – Москву, Вашингтон, Анкару, Тегеран, Эр — Рияд. Но, в целом, этот год станет поворотом к возвращению на политическую арену военных диктатур арабских национально-патриотических сил. Прежде всего, в Сирии, Ливии, возможно в Йемене. И это при том, что поднялся Египет фельдмаршала Абдель Фаттаха ас-Сиси. Очевидно, мы снова возвращаемся к ситуации 70-х годов, т.е. биполярному миру, где условия геополитических игр диктуют наиболее сильные в военном отношении Москва и Вашингтон.