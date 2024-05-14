Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS) сообщила, что изучает информацию о возможной поставке в Россию северокорейских артиллерийских снарядов полувековой давности. Качество боеприпасов, которыми Ким Чен Ын снабжает армию Владимира Путина, судя по всему, оставляет желать много лучшего: так, около половины северокорейских ракет, которые вооруженные силы РФ применили в Украине, взорвались в воздухе.

Заявление NIS прозвучало на фоне недавних сообщений южнокорейских СМИ о том, что среди боеприпасов, которые Россия использовала на войне, оказались 122-миллиметровые снаряды, произведенные на Севере в 1970-е гг., отмечает Yonhap News. «NIS подробно изучает соответствующие обстоятельства и продолжает следить за военным сотрудничеством между Северной Кореей и Россией в целом», – говорится в заявлении службы.

По оценке министра обороны Южной Кореи Син Вон Сика, после встречи Путина и Кима в сентябре прошлого года КНДР отправила в Россию около 6700 контейнеров, в которых можно разместить примерно 3 млн снарядов.

Похожая ситуация и с северокорейскими баллистическими ракетами, которые, согласно апрельскому докладу экспертов ООН, Россия использовала для обстрела Харькова. Украинская прокуратура сообщала в марте, что российская армия выпустила по шести областям около 50 северокорейских ракет. Прокуроры изучили обломки двадцать одной и на днях рассказали Reuters о том, сколько из них не сработало. «Около половины северокорейских ракет сошли с запрограммированной траектории и взорвались в воздухе; в этих случаях их обломки не были найдены», – сообщил генеральный прокурор Андрей Костин. (moscowtimes.ru)