Хакеры из Северной Кореи могли похитить $3 млрд с помощью кибератак, которые Пхеньян впоследствии направил на развитие ядерной программы. Об этом говорится в неопубликованном докладе наблюдателей Организации Объединенных Наций (ООН) за санкциями, пишет Reuters со ссылкой на документ.

По данным наблюдателей, в период с 2017 по 2023 год северокорейские хакерские группировки, которые подчиняются Генеральному бюро разведки КНДР, совершили как минимум 58 кибератак на компании, связанные с криптовалютой. При этом они до сих пор продолжают это делать, а также ведут подрывную деятельность против иностранных оборонных компаний и цепочек поставок критически важных товаров.

Доклад должен быть официально опубликован в конце февраля или начале марта, уточнил Reuters один из дипломатов. Представительство Северной Кореи при ООН в Нью-Йорке не ответило на просьбу прокомментировать данные доклада. Ранее Пхеньян отрицал обвинения во взломах или других кибератаках.

Летом прошлого года блокчейн-аналитики Chainalysis сообщили The Wall Street Journal, что, по их оценке, северокорейские хакеры с помощью криптоатак украли более $3 млрд за пять лет. Одной из жертв хакеров стала студия Sky Mavis — разработчик блокчейн-игр, у игроков которой было похищено $600 млн.

Примерно 50% от добытых хакерами сумм КНДР тратит на закупку компонентов для ракетной программы, говорила заместитель советника по национальной безопасности США Энн Нойбергер. По сути, речь идет о «теневой рабочей силе КНДР из тысяч IT-специалистов», работающих по всему миру, включая Россию и Китай, отмечали американские чиновники.

В 2023 году КНДР провела ряд успешных испытаний баллистических ракет, способных нести ядерный заряд. Согласно оценке Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), по состоянию на январь 2023 года в арсенале КНДР находилось около 30 ядерных боеголовок. Большинство из них могут быть размещены на одноступенчатых ракетах и обладают мощностью от 10 до 20 килотонн. При этом у Пхеньяна может быть достаточно материалов, чтобы получить от 50 до 70 таких боеголовок, отмечали аналитики. (moscowtimes.ru)