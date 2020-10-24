Алексей Блюминов: «Турция реально делает то, что боится делать Россия»

Недавно президент Украины Владимир Зеленский был с официальным визитом в Турции, где страны подписали ряд соглашений по сотрудничеству в военно-технической сфере. Уже сегодня были сообщения о том, что Украина предоставит Турции площадку для строительства предприятия по производству беспилотных летательных аппаратов.

«Их [Турции — ред.] видение теперь состоит в том, что турецкая сторона готова сделать инвестицию, им от нас необходима площадка с соответствующими требованиями, на которой они построят предприятие, которое потом будет производить (беспилотные летательные — ред.) аппараты», — сообщил вице-премьер Украины, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

По его словам, предполагается, что на турецком предприятии будут работать украинские инженеры-конструкторы и это предприятие будет иметь право продажи беспилотников как на украинском рынке, так и на других.

«Поэтому сейчас мы изучаем вопрос, где мы предоставим площадку, потому что к ней есть требования», — отметил Уруский.

О военно-политических отношениях Турции и Украины, о том, как будут развиваться отношения в военно-политической сфере, а также стоит ли ожидать, что Украина будет решать донбасский конфликт военным путем, рассказал # украинский политолог Алексей Блюминов.

— Как вы оцениваете соглашения, которые подписали Зеленский и Эрдоган в Анкаре по военно-техническому сотрудничеству?

— Я, честно говоря, не сильно рад тому, что турки будут что-то у нас строить, и не потому что плохо отношусь к ним, а потому что как экономический протекционист хотел бы, чтобы такие подряды доставались украинским фирмам, а не иностранцам, пусть даже из стран, с которыми мы поддерживаем нормальные отношения. Инвестиции — это замечательно, только должен быть существенный процент локализации. То есть, турки строят, но стройматериалы закупают у украинских производителей, к примеру. А если нет, получается, — без обид, — что мы просто обеспечиваем заказами и рабочими местами турецких подрядчиков.

— Возможно ли, что Украина после налаживания производства собственных и турецких дронов попытается решить вопрос оккупированных территорий военным путем?

— Насчет влияния таких соглашений на донбасское урегулирование — не уверен. Карабахский кейс показал, что Баку удается продвинуться именно военным путем. Но Украина сейчас не готова серьезно воевать за Донбасс. Соцопросы показывают, что большинство украинцев хотят мира. И именно в этом коридоре вынуждена двигаться наша власть.

Кроме того, учтите, что Армения и Азербайджан — две примерно равные величины. Причем, по населению Азербайджан даже больше Армении, как и по оснащенности армии вооружениями. А Украина против России — это в семь раз меньше территория, в три раза меньше население и в 20 раз меньший военный бюджет. Воевать при таких вводных — это самоубийство. А у РФ при всех ее проблемах, армия и ВПК — это те сферы, на которых при Путине не экономили никогда.

— Карабахская война показала, что Украина твердо стоит рядом с Азербайджаном. Ряд местных и даже российских экспертов начали писать, что Анкара формирует ось Киев-Анкара-Баку. Насколько это возможно в нынешних условиях?

— Теоретически такое возможно. Учитывая последние заявления нашего министра иностранных дел Кулебы о желательности такого союза. Но вряд ли это можно будет назвать полноценным союзом ввиду слишком явного несоответствия сил и ресурсной обеспеченности сторон. Украине в ее нынешнем состоянии объективно нечего предложить Турции, кроме использования своей территории под какие-то базы, но и это сложно реализовать ввиду потери Крыма — контролирующий черноморскую акваторию ЧФ РФ просто не пропустит турецкие корабли в Одессу, в случае, если такой союз примет явно антироссийский характер.

Поэтому думаю, все ограничится максимум – поставками каких-то турецких вооружений для ВСУ, возможно, беспилотников, возможно, винтовок, как уже было.

Наконец, особняком стоит такая щекотливая проблема, как крымско-татарский фактор. Далеко не все в Киеве спокойно относятся к видам Анкары на Крым и приветствуют активные контакты руководства крымско-татарского меджлиса с Эрдоганом. В частности, радикальные националисты категорически против идеи закрепить в украинской Конституции статус Крыма именно как крымско-татарской этнической автономии.

Ну и главное. Турция и Азербайджан – полноценно субъектные страны. В частности, в своей внешней политике. При Эрдогане Анкара фактически поставила крест на своей евроинтеграции, всерьез рассорившись с Парижем и Берлином по ряду важных для европейцев вопросов, которые являются много десятков лет формальным поводом для торможения вступления Турции в ЕС.

Украина же спит и видит себя в ЕС и в НАТО, а потому не может себе позволить идти вразрез с политикой ЕС и США. И если, грубо говоря, в Берлине, Париже или Вашингтоне вдруг решат, что им по каким-то причинам такой союз Анкары, Киева и Баку не нужен, смею предположить, что Украина резко сбавит обороты, даже если ее риторика останется неизменной.

— Сегодня часто можно слышать мнение, что Турция пытается потеснить Россию в вопросе влияния в постсоветском пространстве. Насколько верно такое утверждение?

— Турция реально делает то, что боится делать РФ — реально подтверждает делами свои претензии на статус и роль региональной сверхдержавы. Даже если ради этого приходится идти вразрез с требованиями партнеров по тому же НАТО. Фактически последние действия Эрдогана — это сигнал всему тюркскому миру, что серьезные вопросы на этом пространстве без Анкары не решаются и не обсуждаются.

Плюс — активная и действенная политика мягкой силы Турции. Объективно это успешный кейс, которому завидуют в Москве, поскольку не смогли предложить ни своим тюркам, ни соседним мусульманским странам чего-то подобного. Например, культурного продукта, который бы подчеркивал историческое родство и близость этих народов с Россией.

Более того, даже битву за умы диаспор — хоть азербайджанской, хоть армянской, Москва проиграла. В том смысле, что диаспоры ориентируются больше не на позицию официальной Москвы, а своих исторических родин. В результате чего мы видим конкретные азербайджано-армянские «бои» уже в студиях федеральных каналов РФ. В Турции же такого нет. Там позиция единая, четкая, недвусмысленная. И поддержка Баку не грозит Эрдогану подрывом какой-то стабильности, как это грозит Путину в случае явной поддержки исключительно одной из сторон конфликта.