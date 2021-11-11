На границе Польши и Беларуси наблюдается скопление мигрантов. Оба государства мобилизовали армии у границ. Параллельно этому, за последнее время Минск подписал с Москвой новое соглашение о Союзном Государстве, которое было охарактеризовано рядом аналитиков как «аншлюз».

С другой стороны, визит на прошлой неделе в Москву главы ЦРУ и его встреча со всем силовым блоком России и Владимиром Путиным вызывает недовольство у ряда украинских политических элит, так как вся эта напряженность повышает политические риски в Киеве.

О том, какие процессы сейчас идут на польско-белорусской границе, готов ли Киев к новым рискам, а также о чем договорились в Москве американцы и русские, рассказал в интервью #, украинский политолог Алексей Блюминов.

— Россия и Беларусь подписали соглашение о Союзном Государстве, а на границе Польши и Беларуси мигрантский кризис. Как в Киеве оценивают происходящее в отношениях Беларуси и России?

— Не секрет, что при Зеленском отношения между официальным Киевом и официальным Минском были резко и беспричинно испорчены. Произошло это после задержания самолета с Романом Протасевичем. Ситуации спорной с точки зрения международного права, но при этом никаким боком не задевавшей украинские интересы. С тех пор украино-белорусские отношения лишь ухудшаются.

Киев не признал итогов президентских выборов в РБ в прошлом году, присоединился к европейским авиасанкциям против Минска, регулярно делает разного рода антибелорусские заявления устами разноранговых чиновников и политиков и т.д. Хотя это не помешало недавно украинскому правительству обратиться к Лукашенко за аварийной помощью из-за белорусской энергосистемы и возобновить несколько дней назад закупку электроэнергии в Беларуси. Что до последних документов по углублению российско-белорусской интеграции, то никаких официальных реакций или комментариев со стороны Украины пока что не последовало.

В основном мы наблюдаем парад частных мнений разного рода политиков, депутатов, экспертов и лидеров мнений в украинских СМИ. Диапазон оценок — от сдержанно-позитивных в исполнении лидеров мнений, близких к пророссийской партии ОПЗЖ, до резко негативных — в националистическом и провластном лагере. С другой стороны, топ-темой в украинских СМИ эта интеграция так и не стала. В отличие от кризиса на границе Польши и Беларуси. Что до мигрантского кризиса, то он стал одним из поводов для экстренного заседания СНБО Украины в среду, 10 ноября.

Границу с РБ усилили, там развернуто патрулирование силами погранвойск и Нацгвардии. В политическом же плане украинские власти в основном вторят полякам и литовцам, ретранслируя их оценки и видение ситуации на польско-белорусской границе.

— Можно ли назвать это соглашение о Союзном Государстве «аншлюзом»?

— Нет, я не склонен так оценивать ситуацию. На мой взгляд договоренности Путина и Лукашенко носят промежуточный характер и не лишают белорусский режим внутренней и внешней субъектности. Да и об ослаблении контроля над белорусской экономикой речи не идет. Может быть, есть какие-то нюансы подписанных соглашений, о которых мы пока что не знаем и которые себя проявят в полной мере в будущем. Тут сложно что-то сказать. Но формальный анализ того, что подписано, не позволяет делать вывод о том, что Беларусь становится чем-то вроде Смоленской области РФ по своему статусу.

Это, скорее, желаемое российских пропагандистов, чем действительность. И лично я более чем уверен, что и на этот раз Лукашенко, ввиду его большего, чем у Путина политического опыта, сумеет выкрутить дело таким образом, что и этот интеграционный пакет обернется для РБ дополнительными финансовыми или иного рода плюшками, а вот выполнение взятых на себя Минском обязательств сильно растянется во времени, как уже не раз бывало. Собственно, тянуть время и тихо саботировать громко анонсируемые проекты — фирменный стиль Лукашенко.

Мы видим, что Россия раньше спонсировала Беларусь на $4-8 млрд в год, а сейчас эта сумма доходит уже до $10 млрд в год. Время в общем, играет на Лукашенко, потому что чем сильнее он входит в клинч с Западом, тем безальтернативней становится для Москвы в качестве партнера. Ведь в существующей ситуации заменить его кем-то другим, более лояльным к России, невозможно. Нет такой фигуры. А единственная реальная альтернатива Лукашенко — прозападные националисты. Так что шатать Лукашенко для Москвы себе дороже.

— Новые соглашения Минска и Москвы создают новые риски для Киева. Какие геополитические риски сейчас возникли и как Украина будет выходить из сложившейся ситуации?

— Да нет никаких особых рисков для Украины в этом вопросе. Отношения с Лукашенко Зеленский испортил сам, это не было инициативой Минска. А ритуальные танцы вокруг интеграции никак не касаются Украины — ее участие в этих процессах нулевое. Единственные, кто пострадают — это украинские экспортеры, которые раньше легализовывали свое присутствие на российских рынках в обход взаимных санкций между Киевом и Москвой через белорусское «окно». Сейчас же уже Киев с Минском обмениваются взаимными санкционными списками.

Что касается сферы безопасности, то даже сказочник Данилов, по-моему, не верит в то, что со стороны Беларуси в Украину будет кто-то вторгаться. Усиление военного сотрудничества Москвы и Минска если кого и должно беспокоить, то это Варшаву и Вильнюс.

— На прошлой неделе с официальным визитом в Москве побывал глава ЦРУ. Последний встретился со всем высшим политическим руководством России. Ряд экспертов считают, что этот визит предвестник новых геополитических изменений между Вашингтоном и Москвой и что Россия получила «отмазку» на доминирование на постсоветском пространстве взамен на антикитайскую позицию Кремля?

— Мы пока что не знаем, о чем реально договорились в Москве американцы и русские. Все то, что по итогам этого визита появляется в СМИ — это либо гадания на кофейной гуще, либо протокольные формулировки, не говорящие ни о чем. Критерием истины тут может быть лишь практика. А именно — реальные практические действия Москвы на украинском направлении в течение ближайших 3-4 месяцев и реакция на них из Вашингтона. Тогда и можно будет давать оценки. Не ранее чем в январе-феврале следующего года.

Лично я не очень верю в то что РФ решится играть антикитайскую партию. Это зона очень большого риска. А американским гарантиям в Кремле не очень верят. Скорее всего, Москва будет наблюдать за американо-китайским противостоянием со стороны. Если же произойдет иначе, я буду сильно удивлен. Это будет означать в таком случае, что способ действий и мышления московских верхов действительно претерпел серьезные изменения по сравнению с тем что мы наблюдали последние 10-15 лет.

Последний раз реальное американо-российское сотрудничество имело место в начале нулевых, когда РФ помогала Штатам в их операции в Афганистане — вплоть до договоренности о транзитной базе НАТО в Ульяновске — и фактически закрыла глаза на вторжение в Ирак. Но это было очень давно и в совершенно иной медийно-пропагандистской обстановке.