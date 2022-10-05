На фоне аннексии оккупированных территорий Украины президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о начале процесса вступления в НАТО. Данный шаг президента Украины был неоднозначно воспринят в НАТО и в Вашингтоне. Однако ряд стран внутри организации поддержали инициативу. О том, что происходит внутри НАТО, рассказал в интервью # политолог Алексей Голубицкий.

— 10 стран НАТО уже поддержали идею Украины о вступлении в Альянс, несмотря на то, что США и сама организация пока не торопятся делать какие-либо резкие заявления. Насколько вероятно, что Украину примут в НАТО в сегодняшних условиях?

— Принятие в НАТО – вопрос сугубо политический, любые формальности вторичны. Если в интересах стран НАТО будет зафиксировать членство Украины – мы немедленно будем приняты по какой угодно процедуре. И та же Венгрия максимум ограничится невнятным писком. И никакие боевые действия на территории, неконтролируемая часть территорий, неконтролируемые границы ничему не помешают. То есть, сегодняшние условия только опосредованно влияют на решение НАТО.

Один из вариантов срочного принятия нас в Альянс: если Россия действительно капитально и быстро закопает сама себя (в смысле, докатится до полноценного социального, экономического и политического кризиса из-за нападения на Украину и связанных с этих проблем) на фоне наших побед. Тогда, конечно, НАТО не против будет легитимизировать своё участие: «Россия потерпела поражение от Украины и НАТО» — достаточно приятная формулировка.

Не забываем: у каждого игрока на геополитической арене его интересы – прежде всего. И отлично, что наши интересы сейчас совпали.

— На фоне аннексии ряда территорий Россией мы видим новую военную помощь Украине. Очевидно, украинская армия будет наступать и освобождать свои территории, что повышает риски ударов ТЯО. Но что будет потом? Если всё же эти удары будут? Как будет развиваться ситуация дальше?

— Даже применение ТЯО не гарантирует вступления НАТО в войну напрямую. Тут всё будет зависеть от целей, от масштабов поражения, да даже от розы ветров на тот момент: насколько проблемы с радиацией затронут территории стран НАТО.

Хотя, конечно, в любом случае моментально усилится военная поддержка Украины: больше оружия, больше боеприпасов, больше техники.

Ну и, безусловно, это моментальная и на этот раз тотальная изоляция России – экономическая прежде всего. Европа не зря по максимуму подготовилась к крайне жёсткой зиме – она достаточно мобилизовалась и для самого худшего сценария. То есть никакой шантаж «вы замерзаете – ползите к Кремлю выпрашивать условия мира» не сработает. Плюс в Европе населения, которое отреагирует на ядерную атаку у своих границ «надо сдаться – может, не тронут», намного меньше, чем тех, кто в панике потребует уничтожить источник опасности любыми методами.

Вывод: применение ТЯО – это гарантированный карантин для России с последующим скорым развалом. Богатые национальные округа не захотят идти на дно вместе с долбанутым центром. Фундамент для позиции «мы были против, нас заставили, мы не имеем отношения к преступлениям Путина и центральной власти, мы сами пострадавшие» уже заложен антимобилизационными протестами.

А Украина справится. Не без потерь, но справится. Это, конечно, цинично прозвучит, но ядерный взрыв несёт меньше долгосрочных опасностей, чем катастрофа на АЭС. Основная сложность в таком случае у Европы и союзников будет с тем, как сдерживать нашу кровавую месть – поскольку депрессии и опускания рук не будет.

— Ситуация с «Северными потоками» вроде бы создаёт энергетический и экономический коллапс в Европе. На это расчет президента России, он ожидает, что в Европе произойдут правые революции со всеми перспективами распада ЕС. Насколько возможен такой сценарий?

— Абсолютно невозможен. Поскольку европейские правительства просчитали эти риски ещё в начале войны. И недавно начали появляться отчёты о заполненных хранилищах, приобретённых запасах и т.д. Да, Европу ожидает жёсткая зима, но не трагичная. И всё останется под контролем.

Плюс есть фактор норвежских запасов. И фактор США – Америка не раз и не два заявляла, что поддержит Европу энергоносителями по приемлемым ценам. Ну и фактор конкуренции на глобальном рынке энергоносителей: Россия за счёт политического демпинга была самым выгодным, но далеко не единственным поставщиком. И ранее теснимые ею конкуренты уже начали с удовольствием откусывать фрагменты рынка, ранее контролируемые Россией. Экономить Европа привыкла и ранее.