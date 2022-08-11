Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью основателю издания «ГОРДОН» Дмитрию Гордону заявил, что будет баллотироваться в президенты, если действующий глава государства Владимир Зеленский не будет участвовать в следующих выборах.

«Сейчас скажу вещь, которую я никому не говорил. Все говорят про мой какой-то безумный рейтинг. Допустим. Но мой рейтинг – это рейтинг президента. Я себя от президента не отделяю. И я никогда не подвожу людей, с которыми я работаю. У меня может быть разное мнение, но я никогда его не вынесу… У нас был опыт: полтора месяца, как я из Офиса [президента] ушел, и ни одного слова от меня никто не услышал. Потому что я не выношу сор из избы. Поэтому пока президент – президент, да еще и верховный главнокомандующий во время военного положения, – в принципе эти разговоры для меня не вполне корректно вести», – сказал Арестович.

По его словам, если Зеленский пойдет на второй срок, он «не будет его подрезать ни в коем случае», поскольку это «технически невозможно».

На уточняющий вопрос, что он будет делать, если Зеленский по каким-либо причинам не пойдет на второй срок, Арестович сказал: «Я буду подаваться. Пойду. Я хочу посмотреть, как это будет».

Советник руководителя ОП считает, что «в эту веселую игру надо доиграть до конца».

«Это возможность сыграть в самую интересную игру в своей жизни, закрыть какие-то комплексы, раны и все остальное. Я за два года убедился, что власть – это возможность помочь большему количеству людей, чем ты мог бы сделать это без власти. А если это высшая власть, то ты можешь помочь стране. А можешь и не только своей стране», – резюмировал Арестович. (gordonua.com)