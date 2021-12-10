Онлайн конференция Путина и Байдена не развеяла тучи над Украиной, которые сгустились в последние месяцы. Владимир Путин и руководство России уже выступили с рядом обоснований тому, почему они имеют право, по их мнению, вводить армию в Украину.

О том, какие результаты получил Киев от разговора Путина и Байдена, рассказал в интервью # украинский политолог Алексей Блюминов.

— Как вы оцениваете итоги онлайн-встречи Путина и Байдена?

— Ничего нового. Во всяком случае, если оценивать публично известную часть. О чем договорились или нет непублично — можно только гадать по каким-то косвенным признакам, но лично я считаю такой подход контрпродуктивным и предпочитаю оценивать реальные действия сторон, а не заниматься конспирологией.

Несомненно одно: для администрации Зеленского это провал. И дело даже не в том, что вопросы Украины снова обсуждают без Украины, а Киев вынужден узнавать, о чем там договорились — из интернет-сайтов Белого Дома и Кремля. То к чему мы пришли — это крах трусливой и несубъектной политики Зеленского, который, придя к власти с рекордным общественным доверием, имел карт-бланш на то, чтобы перейти все очерченные при Порошенко «красные линии» и, по сути, выстроить новую — свою — политику на российском направлении. И либо найти в себе смелость выполнить условия «Минска», либо предложить Москве какую-то реально выполнимую альтернативу «Минску», которая бы устраивала и Москву тоже.

Ничего этого сделано не было. Зеленский испугался собственной «партии войны», которая перед этим с треском проиграла ему выборы, и, спрятав голову в песок, предпочел плыть по течению, вернувшись к риторике Порошенко. Которая уже не отвечала новым реалиям, ни в США, ни в Европе. Зеленский предпочел переложить ответственность за разруливание конфликта на востоке на американцев. В расчете на то, что «барин рассудит». Однако американцы играют не в украинскую, а в собственную игру. И ничего Зеленскому или Украине не должны.

Для них Украина — лишь один из козырей в большой игре с Москвой. И задача Вашингтона – победить в этой игре и обеспечить СВОИ интересы, а не хотелки Зеленского. Естественно, такая инфантильная политика закончилась предсказуемо. И мы видим, что реальные санкции в сухом остатке заменены ничего не значащей риторикой и «глубокой озабоченностью». А вопросы «Северного потока-2» и суверенного долга РФ исключены из военного бюджета США. Хотя в Киеве почему-то рассчитывали на обратное.

— Но, Байден угрожал санкциями, как и ожидалось. Но насколько эти санкции пугают Путина и остановят его?

— Нет таких санкций, которые бы могли остановить Путина в тех вопросах, которые он очертил как свои «красные линии». Все остальное — предмет торга. Но торг потому и торг, что получив что-то, нужно взамен отдать другое. Вопрос, чем готов пожертвовать Вашингтон в этом торге, пока остается открытым. Россия вполне приспособилась к жизни под западными санкциями, а от российского газа Европа отказаться не готова.

Сейчас РФ пухнет от денег, а сырьевые доходы превышают санкционные потери. Притом, что теряют от санкций отнюдь не основные сектора российской экономики. А крупные российские компании активно избавляются от активов за рубежом, готовясь к «длительной осаде». Максимум, на что готовы в Вашингтоне, это отключить Россию от SWIFT, но и это не точно. Более того, никто не знает, насколько такой шаг технически осуществим. Да и потом: Россия, в общем, и к этому готова. Это замедлит на какое-то время их финансовые расчеты, но не станет чем-то катастрофическим.

— В условиях, когда Путин высказал все основания для вторжения в Украину, насколько реально война?

— Я не думаю, что война начнется. И по-прежнему рассматриваю происходящее как своего рода купеческий торг. В рамках этого торга американцы и их союзники по НАТО формируют собственную переговорную позицию, демонстрируют (по крайней мере, на словах) готовность и решимость, играют мускулами напоказ и поднимают ставки. Отсюда весь этот вал публикаций в западной прессе, которая нагнетает и форсит тему российского вторжения, публикует какие-то карты и схемы и т.д.

Это не более чем игра на публику и подготовка общественного мнения и информационного фона. В свою очередь, РФ добивается своего признания в качестве равноценного игрока на мировой арене с закрепленной за ним зоной интересов и сферой влияния, а также ролью посредника и поставщика военной силы в урегулировании интересных для Запада мировых конфликтах.

Вопрос Украины не основной и не ключевой. В украинском контексте Путин рассчитывает склонить Байдена к совместному давлению на Зеленского касательно выполнения минских соглашений и хочет гарантий, что Украина не вступит в НАТО. То, что мы видим, позволяет сделать осторожное допущение о том, что американцы готовы обсуждать такие вопросы именно в российской постановке и, даже, соглашаться с тем, что РФ имеет право на то, чего требует. Однако гарантировать что-либо вслух они пока не готовы по соображениям тактики.