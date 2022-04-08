На днях президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении «Национального плана действий по усилению борьбы с коррупцией на 2022-2026 годы».

Как сообщается, документ был подписан в целях дальнейшего повышения прозрачности в деятельности государственных структур, предупреждения случаев, создающих условия для коррупции, дальнейшего усиления подотчетности государственных органов перед общественностью, совершенствования и электронизации услуг, оказываемых государственными структурами населению, а также обеспечения преемственности мер, принимаемых в связи с противодействием коррупции.

Тут стоит отметить, что в Азербайджане уже с 2004 года существует Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре, и в том же году была создана Комиссия АР по борьбе с коррупцией — из 15 членов, пять из которых назначаются президентом, пять – парламентом и еще столько же – Конституционным судом. До 31 августа комиссию возглавлял бывший глава администрации президента Рамиз Мехтиев.

И соответственно возникает вопрос о надобности нового плана. Будет ли он эффективен, если в стране давно уже есть целых две структуры, которые так и не добились за все эти годы прорывных успехов в борьбе с коррупцией? Насколько высока вероятность, что этот Нацплан поможет реально начать бороться с коррупцией в Азербайджане?

Своим мнением об этом поделился с # директор Правозащитного центра Азербайджана Эльдар Зейналов:

— Борьба с коррупцией, безусловно, нужна. На ней настаивают и международные структуры. И я лично уверен, что некоторый эффект этот новый План действий, определенно, даст. Но насколько он будет заметным и удовлетворит уважаемую публику, зависит от наших ожиданий. А они, будем откровенны, различаются в зависимости от того, является ли публика европейской или нашей, местной.

Какую коррупцию видят у нас европейцы? «Лондромат», когда миллиарды долларов выводятся из Азербайджана и проведя через несколько банков, отмывают добела. Чьи-то подставные компании, открытые для этой же цели в оффшорах. Недвижимость с астрономической стоимостью в какой-то из европейских стран. И т.д. В любой европейской стране такого рода скандалы положили бы конец правительству страны. Но не в Азербайджане, и вот почему.

Для обычного, среднестатистического азербайджанца все эти скандалы — лишь сотрясение воздуха, его лично не касающиеся. Другое дело — когда его самого трясут «люди с папками», когда он решится открыть свое небольшое дело. Или если в какой-то конторе за положенный по закону документ потребуют мзду. Или если остановит на трассе гаишник и на ровном месте потребует штраф или оказание «уважения»…

Вот такие инциденты «низовой коррупции» и возмущают людей, доводят до слез и истерик, приводят к акциям протеста, а иногда — даже к физическим нападениям на коррупционеров. Более глобальные происшествия не вмещаются в сознание обывателя таким несусветным количеством нулей в цифрах, и это вызывает скорее зависть, чем возмущение. Именно по этой причине периодические вбросы Западом компромата о «верхушечной» коррупции не вызывают ожидаемой реакции у простой публики.

В краткосрочной перспективе крупным коррупционерам достаточно подавить низовую коррупцию, чтобы нейтрализовать критику снизу и даже вызвать искреннюю благодарность у публики. Таким путем пошли олигархи в Грузии, на которую с умилением смотрят наши поборники демократии. Там не вымогают деньги за справки, нет террора разных контролеров, ходьбы по кабинетам и стояния в очередях, полицейские вежливы, а таможенники «не смотрят в руки». Но при этом верхушечная коррупция сохраняется.

Считается, что низовая коррупция якобы жизненно важна для олигархов. Мол, мелкие взяточники обдирают простых граждан, делятся с коррупционерами покрупнее, и так до верха. Но это справедливо лишь для тех стран, где нет природных ресурсов или развитого крупного бизнеса. Там, где они есть, ни правительство, ни олигархи почти не зависят от тех крошек, которые сдирают с простых граждан мелкотравчатые грызуны.

Приведу пример. У нас трудоустроено около 5 млн человек со средней зарплатой 450 долларов. С учетом такого же количества иждивенцев, на душу населения приходится порядка $225 при прожиточном минимуме $125. Предположим, что из оставшихся $100 на взятки и прочие поборы уходит половина ($50). Итого, обдираловка всего населения даст 0,5 млрд долларов. В то же время доходы госбюджета в этом году запланированы на уровне 16 млрд долларов (26,816 млрд манатов), причем в подавляющем большинстве за счет нефтяного сектора, к которому большинство населения никакого отношения не имеет. То есть наши олигархи гораздо больше зависят от цен на нефть и газ, чем от взяток от пенсионеров и продавцов семечек.

Эта простая выкладка показывает, что низовая коррупция для олигархов — это не жизненная необходимость, а скорее дань традициям. Поэтому борьба с ней вполне возможна, что и показывают успешные эксперименты вроде ASAN или DOST. По-видимому, на нынешнем этапе, на большее нам рассчитывать не приходится, и новый План действий продвинет процесс борьбы с низовой коррупцией еще дальше.

Теперь о Комиссии по борьбе с коррупцией. Она была составлена из представителей авторитетнейших госструктур, но никогда не была инициатором ни одного из громких расследований коррупции, которых было немало с 2004 г. И это не случайно, потому что борьба с верхушечной коррупцией в ее задачу не входила.

Технически, разоблачить крупного коррупционера достаточно просто. Ведь он наслаждается богатой жизнью и не только не скрывает своих доходов, но еще их и демонстрирует (без этого и радость не в сладость). Очень легко разоблачить и осудить многих наших чиновников, просто обнаружив в их собственности любое имущество, по стоимости многократно превышающее их заработки. Как якобы сказал Ленин, «любого нашего наркомпрода через 2 месяца работы можно без трибунала ставить к стенке». Но это бы привело к дестабилизации.

Кто-то точно подметил, что на Западе, чтобы попасть во власть, надо быть богатым, а на Востоке во власть идут, чтобы стать богатыми. А затем, став олигархами, попадают в западню: все их капиталы заработаны преступным путем, и если их обладатель уйдет из власти, то будет раскулачен. Значит, коррупционер будет держаться за кресло, даже если он уже подгреб под себя достаточно средств, чтобы обеспечить не только детей, но и внуков и правнуков. И будет имитировать борьбу с коррупцией, наказывая мелкую шушеру.

Неслучайно, в последние десятилетия раскулачивали лишь тех крупных чиновников, кто «крысятничал» и не считался с остальной олигархической «братвой». А основным «уловом» правоохранительных органов была именно мелкая шушера. Например, в 2021 году завели дела на 492 лиц и наложен арест на имущество стоимостью 101 млн манатов. То есть на одного коррупционера пришлось в среднем 200 тыс. манатов, стоимость одной квартиры в новостройке.

А вот в отношении сверхкрупных капиталов реальность такова, что простой способ борьбы с преступностью, когда прокурор возбуждает уголовное дело, а полиция арестовывает, не срабатывает — ни у нас, ни даже на Западе. Имея средства в недоступных для Фемиды местах, олигархи прекрасно уходят от ответственности и, главное, могут нанести ответный удар. Например, профинансировать «цветную революцию», расшатать экономику небольшой страны, заказать политическое убийство и т.д.

Необходимо осознать и признать, что олигархи в странах бывшего СССР уже имеют собственное классовое самосознание и, по сути, стали классом, неотъемлемой частью общества. Пока это еще не капитализм, и необходима трансформация базарного мышления общества в рыночное. И поэтому основная борьба с коррупцией должна вестись не на персональном, а на системном уровне. В том числе необходимы амнистия «грязных капиталов» в обмен на гарантии безопасности для олигархов и их бизнеса, проведение антимонопольных мер и политики, ограничивающей влияние бизнеса на политику, и т.д. Все эти идеи, которые еще недавно выглядели еретическими, понемногу начинают восприниматься. Во всяком случае, проскакивают намеки в призывах властей вывести капиталы из тени, угрозах не засчитать прошлых заслуг тем, кто будет непрозрачен в бизнесе и т.п.

А пока что порадуемся тому, что, благодаря новому Плану действий власти еще больше укоротят руки мелким взяточникам. И это тоже нужно.