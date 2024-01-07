Китайская армия, как и российская, возможно, стала жертвой «убийцы № 1» — так эксперты 10 лет назад назвали коррупцию. Миф о «второй армии мира» развеялся вскоре после начала войны в Украине: выделенные деньги разворовываются, воевать приходится на танках 1950-х — 1960-х гг., снаряды закупаются в Северной Корее, 1,5 млн комплектов военной формы куда-то делись. Председатель КНР Си Цзиньпин поставил задачу к 2027 г. превратить вооруженные силы Китая в армию «мирового класса», но данные американской разведки вызывают сомнения в том, что эта задача выполнима.

Масштабная кадровая чистка в руководстве Народно-освободительной армии Китая (НОАК) связана со вскрывшимися фактами коррупции, которая оказалась настолько велика, что сводит на нет усилия Си по модернизации армии и даже ставит под вопрос способность Китая вести войну, сообщает выводы американской разведки Bloomberg. Среди примеров приводятся ракеты, в которых вместо топлива вода, или которые невозможно нормально запустить, потому что крышки в шахтах не работают как надо. Ракетные войска — самый вопиющий пример, но коррупцией поражен весь ВПК, говорят источники Bloomberg. Ее размах, по их словам, таков, что американские чиновники теперь считают маловероятным, что Китай в ближайшие годы пойдет на серьезное военное столкновение.

За последние полгода на взятках попались более 10 высокопоставленных чиновников Минобороны КНР — Bloomberg называет это, вероятно, крупнейшей армейской чисткой в современной истории Китая. Сменились руководители Минобороны и ВМФ, а также командование ракетных войск. Последние отставки прошли в конце декабря: среди девяти уволенных пятеро из ракетных войск и двое из департамента разработки оборудования. Также были сняты руководители трех государственных производителей ракет. Это только то, о чем было официально объявлено.

Позиции самого Си от этого не ослабли, отмечает Bloomberg: наоборот, многочисленные отставки, в том числе тех, кого продвигал он сам, показывают, как сильно он контролирует ситуацию.

Ракетным войскам отводится ключевая роль в случае вторжения на Тайвань. Накануне Нового года Си назвал воссоединение с Тайванем исторической необходимостью. По данным американской разведки, Си поручил военным подготовиться к установлению военного контроля над Тайванем к 2027 г. Это столетний юбилей НОАК, к которому она должна стать армией мирового класса. (moscowtimes.ru)